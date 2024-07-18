Eski damat dehşet saçtı! Tabancayla vurdu, tekmeledi, üzerine bastı
Adana'da akıl almaz görüntüler kameralara yansıdı. Tartıştığı 43 eski damadı Ahmet Susam tarafından tabancayla vurulan Muhittin Bulut, kaldırıldığı hastanede öldü. Susam'ın Bulut'u vurduktan sonra tekmeleyip üzerine bastığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
Adana'dan kan donduran görüntüler geldi. Eski damat dehşet saçtı.
Yüreğir ilçesinde 01 AVD 457 plakalı araçla mahalleye gelen Ahmet S., eski kayınpederi M.B. ve eski kayınvalidesi G.B. ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine cinnet getiren Ahmet S., eski kayınvalidesi ve kayınpederini silahla vurarak ağır yaralayıp kaçtı.
KAYINVALİDENİN DURUMU AĞIR
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı M.B. ve G.B. Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılırken M.B.'nin hastanede hayatını kaybettiği belirlendi.
Kayınvalidenin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
ÇOCUKLAR KORKUDAN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Olayı gerçekleştiren Ahmet S., ise Seyhan polisi tarafından yakalandı.
Emniyete götürülen şüpheli sorguya alındı.
Bu arada şahsın kayınbabasını öldürdükten sonra bir süre başında beklediği ve onu tekmelediği anların görüntüsü ortaya çıktı.
Görüntüyü çeken şahısların korku içinde polisi aradığı çocukların da ağladığı duyuldu.