Eski damat dehşet saçtı! Tabancayla vurdu, tekmeledi, üzerine bastı

18 Temmuz 2024 13:43 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 14:11

Muğla'da damat katliamı! Önüne geleni vurdu: Ölü ve yaralılar var

Muğla'da damat katliamı! Önüne geleni vurdu: Ölü ve yaralılar var

Adana'dan kan donduran görüntüler geldi. Eski damat dehşet saçtı.

Yüreğir ilçesinde 01 AVD 457 plakalı araçla mahalleye gelen Ahmet S., eski kayınpederi M.B. ve eski kayınvalidesi G.B. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine cinnet getiren Ahmet S., eski kayınvalidesi ve kayınpederini silahla vurarak ağır yaralayıp kaçtı.

KAYINVALİDENİN DURUMU AĞIR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı M.B. ve G.B. Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılırken M.B.'nin hastanede hayatını kaybettiği belirlendi.

Kayınvalidenin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ÇOCUKLAR KORKUDAN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olayı gerçekleştiren Ahmet S., ise Seyhan polisi tarafından yakalandı.

Emniyete götürülen şüpheli sorguya alındı.

Bu arada şahsın kayınbabasını öldürdükten sonra bir süre başında beklediği ve onu tekmelediği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntüyü çeken şahısların korku içinde polisi aradığı çocukların da ağladığı duyuldu.