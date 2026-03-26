İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. Elmas ifadesinde, "Ben hiçbir şekilde uyuşturucu kullanmadım, yanımda kullanan bir kişiye rastlamadım. Suçlamaları kesin bir şekilde reddediyorum’’ dedi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Galatasaray eski başkanı Burak Elmas’ın ifadesi ortaya çıktı: "Deli gibi kullandı" iddiasına cevap verdi İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. Burak Elmas, savcılık ifadesinde kesinlikle uyuşturucu kullanmadığını ve yanında kullanan bir kişiye rastlamadığını belirterek suçlamaları reddetti. Elmas, kimlik tespitinde mesleğinin iş insanı olduğunu ve aylık gelirinin 100 bin lira olduğunu belirtti. Bir tanık ifadesinde Burak Elmas'ın uyuşturucu ve fuhuş partileri düzenlediğini ve Elmas'ın yanında uyuşturucu kullandığını iddia etti. Elmas, tanık ifadesini kesinlikle kabul etmediğini, uyuşturucu ve fuhuş iddiasının asılsız olduğunu ve şaşkın olduğunu söyledi.

AYLIK GELİRİM 100 BİN LİRA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında esik Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. Burak Elmas, kimlik tespitinde mesleğinin iş insanı olduğunu ve aylık gelirinin 100 bin lira olduğunu belirtti. Elmas ifadesinde, hiçbir şekilde uyuşturucu kullanmadığını ve yanında kullanan bir kişiye rastlamadığını söyledi.

"BÖYLE BİR BEYANLA İLGİLİ ÇOK ŞAŞKINIM’’

Elmas’a D.A. isimli bir tanığın, "Burak Elmas isimli iş adamı mekanlarda uyuşturucu kullanılan partiler düzenler ve fuhuş partileri düzenler. Ben bu şahsın düzenlediği partilere iki kez katıldım. Burak Elmas yanımda deli gibi uyuşturucu kullandı. Evde yaklaşık 7-8 kız ve Burak Elmas vardı. Uyuşturucuyu kimin getirdiğini bilmiyorum. Beni bir aracı davet etti ve parayı herkese nakit bir şekilde dağıttı. Uyuşturucu madde kullanıldığını net bir şekilde gördüm’’ şeklindeki ifadesi soruldu. Elmas ise cevap olarak, "Ben söz konusu beyanı kesinlikle kabul etmiyorum. Uyuşturucu ve fuhuş iddiası asılsızdır. Böyle bir beyanla ilgili çok şaşkınım. Tanımadığım kişiler. Suçlamaları kesin bir şekilde reddediyorum’’ ifadelerini kullandı.