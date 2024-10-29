Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı

29 Ekim 2024 12:35 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 13:02

HDP eski Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun skandal 29 Ekim paylaşımı tepki çekti. Encü "Kürdün inkarı ve imhası üzerine kurulmuş Cumhuriyet'iniz Cumhuriyet değildir" ifadeleri oldukça eleştirildi.

29 Ekim Cumhuriyet​ Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yılı yurt genelinde düzenlenen etkinliklerle kutlanırken HDP​ eski Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun paylaşımı tepki topladı.

"KÜRDÜN İNKARI VE İMHASI ÜZERİNE KURULMUŞ..."

25 ve 26. dönem Şırnak Milletvekili olan Ferhat Encü resmi X hesabından "Kürdün inkarı ve imhası üzerine kurulmuş Cumhuriyet'iniz Cumhuriyet değildir" paylaşımında bulundu.

Encu'nun sosyal medya paylaşımı diğer kullanıcılar tarafından oldukça eleştirildi.

SKANDALLARA DOYMUYOR

Öte yandan eski HDP'li vekil A Milli Futbol Takımımızın Euro 2024'te grubundaki ikinci maçta Portekiz'e 3-0 kaybetmesinin ardından Kürtçe sözlerle Portekiz'i tebrik etmişti. Encü paylaşımında "Bijî Portîkez… (Yaşa Portekiz)" ifadelerini kullanmıştı.