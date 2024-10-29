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Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
29 Ekim 2024 12:35 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 13:02
Eski HDP&#039;li vekil Ferhat Encü&#039;den skandal 29 Ekim paylaşımı

HDP eski Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun skandal 29 Ekim paylaşımı tepki çekti. Encü "Kürdün inkarı ve imhası üzerine kurulmuş Cumhuriyet'iniz Cumhuriyet değildir" ifadeleri oldukça eleştirildi.

29 Ekim Cumhuriyet​ Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yılı yurt genelinde düzenlenen etkinliklerle kutlanırken HDP​ eski Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun paylaşımı tepki topladı. 

 "KÜRDÜN İNKARI VE İMHASI ÜZERİNE KURULMUŞ..."

25 ve 26. dönem Şırnak Milletvekili olan Ferhat Encü resmi X hesabından "Kürdün inkarı ve imhası üzerine kurulmuş Cumhuriyet'iniz Cumhuriyet değildir" paylaşımında bulundu.

Encu'nun sosyal medya paylaşımı diğer kullanıcılar tarafından oldukça eleştirildi. 

SKANDALLARA DOYMUYOR 

Öte yandan eski HDP'li vekil A Milli Futbol Takımımızın Euro 2024'te grubundaki ikinci maçta Portekiz'e 3-0 kaybetmesinin ardından Kürtçe sözlerle Portekiz'i tebrik etmişti. Encü paylaşımında "Bijî Portîkez… (Yaşa Portekiz)" ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: Tgrthaber.com
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