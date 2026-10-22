Eski TFF Başkanı Lütfi Arıboğan'da FETÖ izi: İddianame hazırlandı

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İstanbul
Eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Lütfi Arıboğan hakkında, silahlı terör örgütü FETÖ’ye yardım etme suçlamasıyla dava açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Arıboğan hakkında iddianame düzenlendi.
Türk Ceza Kanunu’nun 220/7. maddesi uyarınca, silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan cezalandırılması talep edilen Arıboğan hakkında hazırlanan iddianame, 25. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.
FETÖ'nün "Futbolda şike kumpası" soruşturmasında Eski TFF Başkanvekili Lütfi Arıboğan 2025 Aralık’ta gözaltına alınmıştı. İfadesinin ardından serbest kalmıştı.