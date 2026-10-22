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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 14:43
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 14:50

Eski TFF Başkanı Lütfi Arıboğan'da FETÖ izi: İddianame hazırlandı

Son dakika haberi: Eski TFF Başkanı Lütfi Arıboğan hakkında FETÖ’ye yardım suçlamasıyla dava açıldı. Arıboğan hakkında hazırlanan iddianame, 25. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Eski TFF Başkanı Lütfi Arıboğan'da FETÖ izi: İddianame hazırlandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 14:43
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 14:50

Eski (TFF) Başkanı Lütfi Arıboğan hakkında, silahlı terör örgütü ’ye yardım etme suçlamasıyla dava açıldı.

HABERİN ÖZETİ

Eski TFF Başkanı Lütfi Arıboğan'da FETÖ izi: İddianame hazırlandı

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Lütfü Arıboğan hakkında, silahlı terör örgütü FETÖ’ye yardım etme suçlamasıyla dava açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Arıboğan hakkında iddianame düzenlendi.
Arıboğan hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 220/7. maddesi uyarınca, silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan cezalandırılması talep edildi.
Arıboğan hakkındaki iddianame, 25. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Arıboğan hakkında iddianame düzenlendi. 

Eski TFF Başkanı Lütfi Arıboğan'da FETÖ izi: İddianame hazırlandı

Türk Ceza Kanunu’nun 220/7. maddesi uyarınca, silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan cezalandırılması talep edilen Arıboğan hakkında hazırlanan iddianame, 25. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.

Eski TFF Başkanı Lütfi Arıboğan'da FETÖ izi: İddianame hazırlandı

NE OLMUŞTU?

FETÖ'nün "Futbolda şike kumpası" soruşturmasında Eski TFF Başkanvekili Lütfi Arıboğan 2025 Aralık’ta gözaltına alınmıştı. İfadesinin ardından serbest kalmıştı. 

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#türkiye futbol federasyonu
#fetö
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#Lütfü Arıboğan
#25. Ağır Ceza Mahkemesi
#Gündem
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