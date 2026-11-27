Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 24 Kasım akşamı eğitim uçuşu sırasında askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 5 askerimize veda ediliyor.

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HABERİN ÖZETİ Eskişehir şehitlerine son veda: Volkan Demirhan son yolculuğuna uğurlandı Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında şehit olan 5 asker için veda törenleri düzenlendi. Hava Pilot Astsubay Kıdemli Başçavuş Volkan Demirhan Denizli'de toprağa verildi. Hava Pilot Albay Mehmet Çöl Antalya'da baba evinden helallik alındıktan sonra defnedildi. Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut'un cenazesi Sivas'ta toprağa verildi. Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ'ın cenazesi Antalya'da toprağa verildi.

KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ VOLKAN DEMİRHAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hava Pilot Astsubay Kıdemli Başçavuş Volkan Demirhan’ın naaşı dün memleketi Denizli’ye getirildi. Bugün ise Cuma namazını müteakip Sarayköy ilçesi Ağalar Camii’nde son yolculuğuna uğurlandı. Yoğun katılımın görüldüğü cenaze töreninde top arabasıyla belirli bir noktaya kadar götürülen şehidin naaşı gözyaşları eşliğinde uğurlandı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Hava Pilot Astsubay Kıdemli Başçavuş Volkan Demirhan’ın naaşı Hasköy Mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Şehidin cenaze törenine Aile ve Sosyal Politikalar Bakan yardımcısı Adil Çalışkan, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kurum müdürleri, il protokolü, şehidin silah arkadaşları, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

ŞEHİT ALBAY MEHMET ÇÖL'E SON VEDA

Hava Pilot Albay Mehmet Çöl'ün naaşı, Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Bayatbademler Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi mahalle mezarlığına götürüldü. Antalya Müftüsü Aydın Yığman'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Çöl toprağa verildi.

Şehit Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut'un (33) cenazesi de memleketi Sivas'ta toprağa verildi. Şehidin kardeşi Zeliha Çetin, bir süre ağabeyinin fotoğrafını taşıdı.

ASTSUBAY BAŞÇAVUŞ MUHAMMED NURULLAH ERARSLAN'A VEDA

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Tabutun önüne gelen şehit babası Ertuğrul Erarslan, "Oğlum, Allah sana rahmet eylesin" diyerek gözyaşı döktü.

ŞEHİT MEHMET ALP GÜRDAĞ'A VEDA

Şehit Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ'ın cenazesi de Antalya'da gözyaşları içinde toprağa verildi.