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Eskişehir'den eğitim maksadıyla havalanan Hava Kuvvetleri'ne ait AS-532 tipi helikopterin Tepebaşı ilçesi Yörükakçayır Mahallesi yakınlarındaki kırsal alanda kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen 5 askerimizden 41 yaşındaki Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan'ın şehadet haberi memleketi Kayseri'ye ulaştı.
Askeri yetkililer tarafından Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde ikamet eden ailesine verilen acı haberin ardından şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Şehit Muhammed Nurullah Erarslan'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Eskişehir kent merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafedeki kırsal alanda meydana gelen kazada şehit olan Hava Pilot Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan'ın acı haberi de memleketi Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.
Şehadet haberi ilçede derin üzüntüye yol açarken, şehit Volkan Demirhan'ın evli ve iki kız çocuk babası olduğu belirtildi.
Eskişehir'de askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Pilot Üsteğmen Halil Karabulut’un Sivas’ın Kangal ilçesi Alaçahan Köyü’nde ikamet eden babası Kadir ve annesi Hülya Karabulut acı haberi komşularından öğrendi. Anne ve baba Eskişehir’e hareket etmek için köyden ayrılıp Sivas’ta ikamet eden kızları Zeliha Çetin’in yanına gitti. Anne ve abla acı habere dayanamayıp fenalaşınca ambulansla Sivas Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Anne ve ablanın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Sivas Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Coşar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Fatih Deveci hastaneye giderek aileye başsağlığı dileklerini iletti.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait AS-532 tipi askeri eğitim helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan 5 askerden Hava Personel Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ'ın baba ocağına Türk bayrağı asıldı.
Şehitlerden Hava Personel Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ'ın acı haberi ailesine ulaştırıldı. Şehadet haberinin verilmesinin ardından şehit Gürdağ'ın ikamet ettiği binaya Türk bayrağı asıldı. Evin önünde herhangi bir duruma karşı sağlık ekipleri ve ambulans hazır bekletilirken, askeri personel de bölgede görev aldı.
Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit düşen Hava Pilot Albay Mehmet Çöl ve Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ'ın ailelerine şehadet haberi verildi.
Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi'nde yaşayan Gürdağ'ın baba ocağına Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse ve askeri yetkililer, şehadet haberini bildirdi. Şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.