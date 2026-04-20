ESKİ’nin Meclis kararına aykırı şekilde keşif, su açma, sayaç sökme ve değiştirme ücretlerine yüzde 48,5 oranında zam yaptığı ve komisyon raporları üzerinde tahrifat yapıldığı iddiası Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne yargı yolunu açtı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Eskişehir'de su tarifesi krizi: Başkan Ayşe Ünlüce hakkında soruşturma talebi ESKİ'nin Meclis kararına aykırı zamlar yaptığı ve komisyon raporlarında tahrifat yapıldığı iddiasıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi hakkında yargı yolu açıldı. ESKİ'nin keşif, su açma ve sayaç sökme-değiştirme ücretlerine yüzde 48,5 oranında zam yaptığı iddia ediliyor. Belediye Meclisi tarafından belirlenen resmi rakamların Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden değiştirildiği öne sürülüyor. Keşif ücreti 305 TL'den 450 TL'ye, sayaç sökme-değiştirme ücreti 6 bin 640 TL'den 9 bin 865 TL'ye, su açma ücreti ise 225 TL'den 332 TL'ye çıkarıldı. Komisyon raporları üzerinde tahrifat yapıldığı, paraf sayılarının azaltıldığı ve imza düzeninin bozulduğu iddiaları mevcut. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın suç duyurusu üzerine Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen hakkında soruşturma izni istendi.

VATANDAŞTAN FAZLA PARA ALINMIŞ

Eskişehir Belediyesi hakkında öne sürülen iddialar arasında Belediye Meclisi tarafından belirlenen "Hizmetler ve Teminatlar" tarifesindeki resmi rakamların Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden değiştirildiği konusu dikkat çekti. İddialara göre

305 TL olarak belirlenen keşif ücreti450 TL,

6 bin 640 TL olarak belirlenen sayaç sökme-değiştirme ücreti 9 bin 865 TL ve

225 TL olan su açma ücretinin 332 lira olarak vatandaşlara yansıtıldı.

KOMİSYON RAPORLARI ÜZERİNDE TAHRİFAT DA YAPILDI

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, faturaya yansıyan ile Meclis’te alınan karar arasındaki fark üzerine suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde komisyon raporları üzerinde tahrifat da yapıldığını kaydeden Albayrak, paraf sayılarının azaltıldığı ve imza düzeninin bozulduğunu belirterek belgelerin hukuka aykırı olarak değiştirildiğini iddia etti.

AYŞE ÜNLÜCE VE ESKİ GENEL MÜDÜRÜ HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ İSTENDİ

Albayrak tarafından yapılan suç duyurusu üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve geçtiğimiz hafta görevinden ayrıldığını açıklayan ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen için "Resmi belgede sahtecilik" ve "Görevi kötüye kullanma" iddialarıyla İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni istedi.

Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak “Meclis çatısı altında onaylanan rakamların dışına çıkılarak vatandaşın mağdur edilmesi kabul edilemez. Teknik incelemelerimiz bu usulsüzlüğü tüm çıplaklığıyla ortaya koymuştur” ifadelerini kullandı.