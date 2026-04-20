Eskişehir'de su tarifesi krizi: Başkan Ayşe Ünlüce hakkında soruşturma talebi

ESKİ’nin Meclis kararına aykırı şekilde keşif, su açma, sayaç sökme ve değiştirme ücretlerine yüzde 48,5 oranında zam yaptığı ve komisyon raporları üzerinde tahrifat yapıldığı iddiası Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne yargı yolunu açtı.
Eskişehir Belediyesi hakkında öne sürülen iddialar arasında Belediye Meclisi tarafından belirlenen "Hizmetler ve Teminatlar" tarifesindeki resmi rakamların Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden değiştirildiği konusu dikkat çekti. İddialara göre
305 TL olarak belirlenen keşif ücreti450 TL,
6 bin 640 TL olarak belirlenen sayaç sökme-değiştirme ücreti 9 bin 865 TL ve
225 TL olan su açma ücretinin 332 lira olarak vatandaşlara yansıtıldı.
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, faturaya yansıyan ile Meclis’te alınan karar arasındaki fark üzerine suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde komisyon raporları üzerinde tahrifat da yapıldığını kaydeden Albayrak, paraf sayılarının azaltıldığı ve imza düzeninin bozulduğunu belirterek belgelerin hukuka aykırı olarak değiştirildiğini iddia etti.
Albayrak tarafından yapılan suç duyurusu üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve geçtiğimiz hafta görevinden ayrıldığını açıklayan ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen için "Resmi belgede sahtecilik" ve "Görevi kötüye kullanma" iddialarıyla İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni istedi.
Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak “Meclis çatısı altında onaylanan rakamların dışına çıkılarak vatandaşın mağdur edilmesi kabul edilemez. Teknik incelemelerimiz bu usulsüzlüğü tüm çıplaklığıyla ortaya koymuştur” ifadelerini kullandı.