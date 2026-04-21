SON DAKİKA!
Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan tutuklandı

Uşak'ta Eşme Belediyesi'ne yönelik ‘irtikap' iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Yılmaz Tozan tutuklandı.

GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 01:38
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 01:50

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yakalanan Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ve ile eşinin de aralarında bulunduğu 6 şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan tutuklandı

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan tutuklandı

YILMAZ TOZAN TUTUKLANDI

Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan hakkında tutuklama kararı çıktı.

Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan tutuklandı

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Eşme Belediyesiyle bağlantılı "irtikap" suçuna ilişkin soruşturma kapsamında 17 Nisan'da Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan, Yılmaz Tozan'ın şoförü M.F, Eşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli İ.U. ve belediye personeli H.D. gözaltına alınmıştı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan CHP'li Eşme Belediyesi Meclis Üyesi R.S.S. de yakalanmıştı.

Şüphelilerden O.Ü'nün ise bir başka suçtan cezaevinde bulunduğu tespit edilmişti.

