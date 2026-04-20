Uşak'ta skandal üstüne skandal! Şehirdeki tüm pavyonları haraca bağlayıp günlerini gün etmişler

Uşak son yılların en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu ile sarsıldı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen operasyonda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve çok sayıda isim tutuklanırken, bu sabah 2. dalga operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın detayları şoke etti. Belediye kaynaklarının pavyon eğlencelerinde harcandığı ve kamu parasının yurt dışına aktarıldığı iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Uşak Belediyesi'ne 2. dalga operasyon düzenlendi. Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen dev bir yolsuzluk ağı ifşa olurken, yeni operasyonun detayları ağızlar açık bıraktı. Sabah saatlerinde çok sayıda adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 27 şüpheli gözaltına alınırken, belediye kaynaklarının pavyon eğlencelerinde harcandığı ortaya çıktı.

PAVYONLARA HARAÇ VE RÜŞVET ÇARKI İFŞA OLDU

Soruşturma dosyasındaki en çarpıcı iddialardan biri, Uşak’taki eğlence merkezlerinin adeta bir "rüşvet çarkına" bağlanması oldu. İşletme saatlerinin 00.00’dan 05.00’e uzatılması karşılığında işletme sahiplerinden haftalık 500.000 TL rüşvet alındığı öne sürüldü.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre Pırlanta Gazinosu, King Night Clio, İksir, Ege Night Club, Paradise, Karizma, Altın Kadeh, Yeni Nesil Club, Berlin, Moskova, Vegas, Küçük Ağa, İzabel Club ve Holly Stone isimli işletmelerin bu sistem içerisinde yer aldığı iddialar arasında yer aldı.

Dosya kapsamında “rüşvet” suçlamasıyla haklarında işlem yapılan işletmeciler arasında Fahrettin Altundal, Geylani Altundal, Ferhat Cucu, Umut Demir, Tolga Ergül, Sefa Taşçı, Kadir Cantürk, İsmet Yıldız, Rahmi Altundal, Cumali Altundal, Mustafa Arslan, Mehmet Arslan, Rasim Köse, Gürcan Demir, Ahmet Arslan, Ali Arı, Ahmet Yıldız ve Akın Cantürk’ün bulunduğu belirtildi.

HALKIN PARASIYLA PAVYON SEFASI

Skandalın boyutu sadece rüşvetle sınırlı kalmadı. Belediye üst düzey yöneticilerinin, misafirlerini Uşak’taki eğlence merkezlerine götürerek yaptıkları yüksek tutarlı harcamaların faturalarını, “temsil ve ağırlama gideri” adı altında belediyeye kestirdikleri iddia edildi. Bu kapsamda, kamu kaynaklarının amacı dışında kullanıldığına ilişkin somut delillere ulaşıldığı ileri sürüldü.

ÇOK SAYIDA İSİM GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında aralarında Celalettin Çoban (CHP Uşak İl Başkanı), Cemal Ak (Belediye Sosyal Tesisler Müdürü), Özhan Özgöbek (Uşakspor Başkanı) ve Ceren Yeşildağ’ın (Belediye Muhasebe Personeli) da bulunduğu 27 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Soruşturma derinleşirken, belediye kaynaklarının kullanımı ve iddialara konu işlemlerle ilgili yeni gelişmelerin kamuoyuna yansıması bekleniyor.

ÖZGÜR ÖZEL’İN VİP ARAÇ DÖNÜŞÜMÜNÜ DE UŞAKLILARA ÖDETMİŞLER

Soruşturmada “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarına ilişkin dikkat çeken bir diğer iddia ise, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın makam aracı ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kullandığı Mercedes V300 aracın VİP dönüşüm işlemlerinin, Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri Ltd. Şti. tarafından karşılandığı yönünde oldu.

Toplamda 7.754.406,79 TL tutarındaki harcamaya ilişkin faturaların önce iki ayrı kalem olarak düzenlendiği, daha sonra ise tek bir faturada birleştirildiği iddialar arasında yer aldı ve bu durumun dijital inceleme raporlarına yansıdığı öne sürüldü.

UŞAK BELEDİYESİ’NİN OTOPARK GELİRLERİ DE CEBE İNDİRİLMİŞ

Belediyeye ait otoparklarda POS cihazlarına özel yazılımlar yüklenerek gelirlerin farklı hesaplara yönlendirildiği, bazı bariyerlerin “arıza” gerekçesiyle devre dışı bırakılarak nakit tahsilat yapıldığı ve bu işlemlerin kayıt altına alınmadığı tespit edildi.

Ayrıca sosyal yardım ve Uşakspor’a bağış adı altında toplanan paraların, yurt dışı bağlantılı şirketler üzerinden aklandığı yönündeki bulguların da MASAK raporlarına yansıdığı ifade ediliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uşak Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Uşak'taki skandalların ardı arkası kesilmiyor! Pavyon çalışanının maaşı belediyeden
