Esnafa 98,9 milyon lira destek! Türk Kızılay'ı depremzedeleri unutmadı

08 Haziran 2024 10:44 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 10:54

Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Gaziantep ve Osmaniye illerindeki, 3 bin 585 küçük işletme sahibine toplam 98,9 milyon lira ödeme yapıldığı belirtildi.

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen 6 ilde yürütülen "Esnaf Destek Programı" kapsamında esnafın iş yerlerinde kullanabilecekleri ekipman ve malzemeleri temin etmelerine yardımcı olunduğu aktarılan açıklamada, yerel ekonominin yeniden canlanmasına katkıda bulunmanın hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada bu programla özellikle engelliler, kadınlar ve yaşlılar gibi hassas gruplara öncelik verilerek, toplumun her kesiminin ekonomik iyileşme sürecine dahil olmasının hedeflendiği vurgulandı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, programın önemine vurgu yaparak, "Depremden etkilenen esnaflarımızın yanında olmak, onların yeniden iş hayatına dönmelerini sağlamak bizim öncelikli görevlerimizden biri. Bu destek, sadece bir yardım değil, aynı zamanda toplumun ekonomik dinamiklerinin yeniden canlanması için bir adımdır." ifadesini kullandı.

ESNAF DESTEK PROGRAMINA KATILIM KRİTERLERİ

Esnaf Destek Programının temel uygunluk kriterleri arasında işletmenin depremden doğrudan etkilenmiş olması, işletme sahibinin tekrar faaliyet gösterebilecek kapasitede olması, mikro veya küçük ölçekli bir işletme olarak sınıflandırılması ve Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olması yer alıyor.

Nakdi yardımlar iki aşamada gerçekleşiyor. İlk aşamada, gerekli belgeleri Türk Kızılaya ileten esnafa planlanan ödemenin yüzde 50'si banka yoluyla gönderilirken, ikinci aşamada, esnafın aldıkları malzemeler için bağlı bulundukları Esnaf ve Sanatkarlar Odasına fatura ibraz etmeleri gerekiyor.

Deprem sonrası sosyoekonomik yapının iyileştirilmesi amacıyla uygulanan program kapsamında geçen yıl 600 esnafa 25 milyon lira destek sağlanmıştı.