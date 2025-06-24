Estetik uğruna hayatı karardı! Doktor cerrah değil diş hekimi çıktı

Estetik facialarının son durağı bu kez İstanbul oldu. 42 yaşındaki Hayriye Civil, Şişli'de bulunan özel bir klinikte meme dolgusu operasyonu oldu. Ancak 2 çocuk annesi Civil, hayatının şokunu yaşadı. 2 göğsünü de kaybeden kadın, klinikten şikayetçi oldu. Estetik operasyonu yapan kişinin cerrah değil, diş hekimi olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Şişli'de bir klinikte meme dolgusu yaptıran 42 yaşındaki Hayriye Civil hayatının şokunu yaşadı. iki göğsünü de kaybeden kadın şikayetçi oldu. Doktorun cerrah değil, diş hekimi olduğu ortaya çıktınca genç kadın bir kez daha yıkıldı. Dehşeti yaşayan Civil yaşadıklarını şöyle anlattı: "Estetik görünüm açısından meme dolgusu yaptırmak için Şişli'de bulunan özel bir kliniğe başvurdum her iki memeye de dolgu yaptırdım bir hafta içerisinde dolgu yerinde kızarıklık oluştu tekrardan kliniğe gittim bunun geçici olacağına ve normal bir süreç olduğunu söylediler.

'DEFALARCA OYALADILAR'

Bende biraz daha bekledim ama göğsümdeki kızarıklık iyice artmaya başlamıştı, bu süreçte klinik sahibi F. Ö.'yü çok kez aradım ama hep beni oyaladı işletmeye gittiğimde göğsümdeki dolgu maddesinin boşaltılacağını söyleyerek müdahale ettiler. Dr. T. Ö. ile bana daha önceki işlemi yapan F. Ö. müdahale etti.



Bu sırada F. Ö.'nün diş hekimi olduğunu öğrendim. Göğsümdeki dolguyu boşaltmaya çalıştılar canımın çok yandığını söyleyerek işlemi bıraktırdım çünkü dolguyu sıkarak boşaltmaya çalıştılar iğne yardımıyla, enfeksiyonu iyice artmıştı.

ENFEKSİYON NÜKSETTİ

Bu süreçte farklı doktorlara başvurarak hastaneye yatmam gerektiğini antibiyotik tedavisi almam gerektiğini söylediler, bir hafta boyunca hastanede yattım enfeksiyonum düşük bir seviyeye ulaşınca taburcu oldum.

Sonrasında göğsümdeki kızarıklık ve enfeksiyon tekrardan nüksetti. Gitmediğim hastane kalmadı sonuç olarak göğüslerimin alınması gerektiğini söylediler.

Ben bu durumu yaşarken defalarca kliniğe mesajlar attım fakat cevap vermediler beni bu durumun içerisinde çaresizce bıraktılar. Gerekli yerlere şikayetlerimi yaptım ve yapmaya da devam ediyorum. Çok üzgünüm bu tarz işletmelerin denetlenmesini istiyorum.

KLİNİK HAKKINDA İNCELEME BAŞLTILDI

Ben bunları yaşarken bu işletmenin aktif bir çalışma içerisinde olmasını istemiyorum. Bu klinikte çok fazla estetik mağduru var ilgili kişilerin duruma el atmasını rica ediyorum benim canım yandı başkalarının yanmasın."

Estetik mağduru olan kadın işlemi gerçekleştiren doktordan şikayetçi oldu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti, söz konusu klinik hakkında inceleme başlatıldı.