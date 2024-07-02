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Eşya yüklü kamyonette tehlikeli yolculuk! 3 çocuk böyle görüntülendi

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Temmuz 2024 09:53 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 09:53

Adana'da eşya yüklü kamyonette 3 çocuğun tehlikeli yolcuğu pes dedirtti.

Adana'da eşya yüklü kamyonette 3 çocuğun tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda kaydedilen görüntülerde 01 AKF 363 plakalı eşya yüklü kamyonetin kasasında 3 çocuğun tehlikeli yolculuğu pes dedirtti.

KAZAYA AZ KALMIŞTI

Çocuklardan ikisinin kamyonet kasasındaki direğe tutunarak uzun süre yolculuk etmesi kazaya davetiye çıkarttı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sürücüye tepki yağdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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