Eşya yüklü kamyonette tehlikeli yolculuk! 3 çocuk böyle görüntülendi
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Temmuz 2024 09:53 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 09:53
Adana'da eşya yüklü kamyonette 3 çocuğun tehlikeli yolcuğu pes dedirtti.
Adana'da eşya yüklü kamyonette 3 çocuğun tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.
Merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda kaydedilen görüntülerde 01 AKF 363 plakalı eşya yüklü kamyonetin kasasında 3 çocuğun tehlikeli yolculuğu pes dedirtti.
KAZAYA AZ KALMIŞTI
Çocuklardan ikisinin kamyonet kasasındaki direğe tutunarak uzun süre yolculuk etmesi kazaya davetiye çıkarttı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sürücüye tepki yağdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı