TEM’in Bolu geçişinde feci kaza! 2 yolcu otobüsü çarpıştı: 15 yaralı

02 Temmuz 2024 03:09 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 03:12

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde Gerede ilçesi mevkiinde feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden Rahmi B. idaresindeki bir turizm şirketine ait yolcu otobüsüne, aynı istikamette seyreden Galip I. yönetimindeki şehirlerarası yolcu otobüsü çarptı. Meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yeni Can Malatya firmasına ait otobüste sıkışarak yaralanan bir yolcu itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada yaralanan 15 kişi ambulanslarla şehirdeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle İstanbul istikametine trafik tek şeritten verildi. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.