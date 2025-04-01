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 | Mutluhan Yıldız

Et ve Süt Kurumu Başkanı Mustafa Kayhan hayatını kaybetti!

İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kayhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan kamyonet sürücüsü ise güvenlik güçleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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Et ve Süt Kurumu Başkanı Mustafa Kayhan hayatını kaybetti!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.04.2025
saat ikonu 20:04
|
GÜNCELLEME:
01.04.2025
saat ikonu 21:28

Kuşadası-Seferihisar kara yolunun Cumhuriyet Mahallesi yakınlarında saat 16.30 sularında meydana gelen kazada, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan (56) hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 75 yaşındaki Talip B.’nin kullandığı kamyonet, yol kenarında yaya olarak ilerleyen Mustafa Kayhan'a çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Kayhan ağır şekilde yaralanırken, kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü geçirdiği kazada hayatını kaybetti - Gazete Rize / Rize Haber / Son Dakika Rize Haberleri

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ!

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kayhan, ambulansla Seferihisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan evli ve üç çocuk babası Kayhan, hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi, gerekli adli işlemlerin ardından morga kaldırıldı.

Öte yandan kazanın ardından kaçan kamyonet sürücüsü Talip B., Doğanbey Karakol Komutanlığı önünde yakalanarak gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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ETİKETLER
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