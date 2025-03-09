Adıyaman’da feci olay! Paraşütle ölüme gitti: Son görüntüleri ortaya çıktı

Adıyaman'da merkeze yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Ali Dağı’na arkadaşlarıyla birlikte gelen Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mahir Kartalmış (48), havalanmaya çalıştığı sırada rüzgarın etkisiyle paraşütüyle uçuruma doğru sürüklendi.

EKİPLER YOĞUN ÇABA HARCADI

Yaşanan kazada ağır yaralanan Kartalmış için olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve UMKE sevk edildi. Gelen ekipler, uçurumda ağır yaralı halde bulunan Kartalmış’ı kurtarmak için yoğun çaba harcadı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KUTARILAMADI

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ve güçlükle bulunduğu yerden çıkarılan Kartalmış, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mahir Kartalmış, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Kartalmış’ın cenazesi işlemlerinin tamamlanmasının ardından hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan Kartalmış’ın Şanlıurfa’daki özel bir hastanede görev yaptığı öğrenildi.