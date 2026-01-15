Etiyopya'daki saldırıdan sağ kurtulan iş insanı o anları anlattı! 'Lastiklerini patlatmışlar, şoförü kafasından vurmuşlar'

Turistik gezi amacıyla Etiyopya'ya giden iş insanları 68 yaşındaki Erdoğan Akbulak ile 68 yaşındaki Cengizhan Güngör ve beraberlerindeki 2 arkadaşları, 12 Ocak sabah saatlerinde silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda Akbulak, Güngör ve Etiyopyalı şoför hayatını kaybederken, diğer 2 arkadaşlarının başka bir araçta bulunmaları nedeniyle saldırıdan yara almadan kurtulmuşlardı.

Hayatını kaybeden iş insanlarının cenazeleri Türkiye'ye getirildikten sonra Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlandı. Erdoğan Akbulak ve Cengizhan Güngör'ün cenazeleri, Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.

SAĞ KURTULAN İŞ İNSANI, SALDIRI ANINI ANLATTI

Saldırıdan sağ olarak kurtulan iş adamı Tarık Hotamışlıgil, ölen arkadaşları için düzenlenen cenaze töreninde Etiyopya'da yaşananları tüm ayrıntılarıyla anlattı.

Tarık Hotamışlıgil, "İşin acıklı tarafı, bu bölge çok güvenli bir bölge, benim defalarca gittiğim bir bölge. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk. İki araba, şoförlerimiz, rehberimiz, yedi kişiydik ve birden ateş açıldı. Kırsaldan çıkıyorduk, yoğun bir ateş açıldı. Biz gaza bastık, öndeki arabadaydım ben ve buradaki diğer arkadaşım vardı. Biz gaza bastık, hafif bir viraj vardı o kurtardı bizi. Ama onların lastiklerini patlatmışlar, şoförü kafasından vurmuşlar, diğerlerini hemen oturdukları yerde vurmuşlar. Bütün eşyaları almışlar, tam bir hırsızlık, soygun. Çünkü orada hiçbir başka yerleşim yeri yok, başka bir kabile yok, herhangi bir şey yok, sınırlara yakın değiliz. Hırsızlık dışında başka ihtimal yok" dedi.

TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN YARDIM İSTEMİŞLER

Silahlı saldırının ardından Türk Büyükelçiliğini arayarak yardım istediğini belirten Tarık Hotamışlıgil, "Biz fotoğraf çekmeye gitmiştik zaten; lensler, kameralar, aklınıza gelen her şeyi çalmışlar, cesetleri de bırakıp gitmişler. Türk Büyükelçiliği'ni aradım ben hemen. Onlar olağanüstü yardım ettiler bize. Orada Berk Bey var konsolosumuz ve bölgeden hızla bizi çıkarttılar, bütün devletin gücünü üstümüze gönderdiler. Çıktık ama maalesef iki arkadaşımızı ve bir şoförümüzü kaybettik" ifadelerini kullandı.