Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Ufuk Özkan'ın son sağlık durumuyla ilgili yeni haber! "Durumu çok ciddi"

Siroz teşhisi sonrası karaciğer nakli olması gereken oyuncu Ufuk Özkan, hastanede tedavi altına alındı. Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, yaptığı açıklamada "Durumu çok ciddi" dedi.

KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
15.01.2026
16:03
|
GÜNCELLEME:
15.01.2026
16:22

Yaklaşık iki yıl önce siroz teşhisi konulan ve bu süreç boyunca tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan'ın son sağlık durumuyla ilgili bilgiyi ise kardeşi Umut Özkan verdi. Umut Özkan, "Ağabeyimin durumu maalesef çok ciddi" dedi.

UFUK ÖZKAN'IN SON SAĞLIK DURUMU HAYRANLARINI KORKUTTU

Umut Özkan, ağabeyi Ufuk Özkan'ın son sağlık durumu hakkında hastane önünde bekleyen basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Ufuk Özkan'ın son sağlık durumuyla ilgili yeni haber! "Durumu çok ciddi"

Sürecin oldukça hassas olduğunu vurgulayan Umut Özkan, ağabeyinin durumunun ciddiyetini şu sözlerle ifade etti: Gerekli tüm testlerimizi yaptırdık, şu an heyecanla sonuçları bekliyoruz. Ağabeyimin durumu maalesef çok ciddi. Doktorlarımız, uygun donör bulunana kadar hastaneden ayrılmasına kesinlikle izin vermiyor. Şu an için tek odak noktamız nakil süreci.

Ufuk Özkan'ın son sağlık durumuyla ilgili yeni haber! "Durumu çok ciddi"

Ziyaretlerin ve hijyenin bu aşamada hayati önem taşıdığını belirten Özkan, açıklamasını şöyle sürdürdü: Bu zorlu süreçte onun için en önemli şey moral ve motivasyon. Dün oyuncu arkadaşları ziyarete gelerek moral verdiler; ancak bir yandan da enfeksiyon kapma riskine karşı azami dikkat gösteriyoruz. Şu an ağabeyim yalnızca serum yoluyla beslenebiliyor. Sağlık ekibimiz süreci büyük bir titizlikle yönetiyor, onlara destekleri için minnettarız.

Ufuk Özkan'ın son sağlık durumuyla ilgili yeni haber! "Durumu çok ciddi"

ÜNLÜ İSİMLER UFUK ÖZKAN İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyada ünlü isimler harekete geçti ve Özkan için acil donör çağrısında bulundu.

Ufuk Özkan'ın son sağlık durumuyla ilgili yeni haber! "Durumu çok ciddi"

Yapılan paylaşımda; "Son dakika! Oyuncu Ufuk Özkan için kan grubu 0 veya B olan 18 - 55 yaş arasındaki herhangi bir kronik rahatsızlığı olmayan ve donör olmak isteyen kişiler lütfen bizimle iletişime geçsin" mesajı yer aldı.

Kobra Murat adliyede görüntülendi! Gerçek sonradan anlaşıldı
irem Derici ödül törenine katılanları eleştirdi: Hep aynı tayfa var

Sıkça Sorulan Sorular

Ufuk Özkan kaç yaşında?
11 Nisan 1975 Almanya doğumlu Ufuk Özkan, 2009-2011 yılları arasında yayımlanan "Geniş Aile" dizisinde "Cevahir" karakterini oynamış ve bu diziden sonra tanınırlığı daha çok artmıştır.
