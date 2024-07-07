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Evine aldığı bakıcıyı çekiçle öldürdü! Mahkemede pişmanım dedi

Editör: Emir Yücel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Temmuz 2024 11:11 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 11:13
Evine aldığı bakıcıyı çekiçle öldürdü! Mahkemede pişmanım dedi

Alzheimer hastası annesi için evine aldığı bakıcıyı çocuğunun önünde çekiçle öldüren Kamil Hakan Karabulut hakim karşısına çıktı.

Maltepe'de 17 Ekim 2022 tarihinde Kamil Hakan Karabulut (58), Alzheimer hastası annesine yardımcı olması adına evine aldığı bakıcı Nursel Bircan (39) ile yaşadıkları tartışmanın ardından Bircan'ı çocuğunun gözleri önünde kafasına çekiçle vurarak öldürdü.

Evine aldığı bakıcıyı çekiçle öldürdü! Mahkemede pişmanım dedi - 1. Resim

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, Kamil Hakan Karabulut hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Kamil Hakan Karabulut ve sanık avukatları katıldı.

Evine aldığı bakıcıyı çekiçle öldürdü! Mahkemede pişmanım dedi - 2. Resim

"İŞTEN ÇIKARTTIĞIM İÇİN ÜZERİME GELDİ"

Duruşmada son sözü sorulan sanık Karabulut; “Bana sırf işten çıkartıyorum diye küfür edip bıçağı boğazıma dayayıp ısrarla üzerime gelmeseydi, iftiralar atmasaydı. Kapıdan çıkmak istedim beni itekledi.

Evine aldığı bakıcıyı çekiçle öldürdü! Mahkemede pişmanım dedi - 3. Resim

O bıçağı sallamasaydı. Ben saldırgan agresif bir insan değilim. Israrlarla geri çekilmeme rağmen üzerime gelmesine gerek yoktu. Yaşananlardan dolayı çok pişmanım. Böyle bir şeyi planlamadım. Yaşananlar nedeniyle üzgünüm” dedi.

CEZADA İNDİRİM UYGULANMADI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Kamil Hakan Karabulut'u 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, sanığa haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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