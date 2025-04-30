Evlenecek çiftlere bakanlıktan müjde geldi! İşte indirimli markaların listesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek genç çiftlere yönelik yeni bir destek kampanyasının detaylarını açıkladı. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında hayata geçirilen “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” ile 20 firma, yeni evlenecek çiftlere mobilyadan beyaz eşyaya, ev tekstilinden mutfak eşyalarına kadar geniş bir yelpazede %5’ten %35’e varan özel indirimler sunacak. Gençler, e-Devlet üzerinden alacakları indirim kodu ile bu avantajlardan kolayca faydalanabilecek. Bakan Göktaş, 2025 Aile Yılı’nı bir başlangıç olarak gördüklerini vurgularken, Aile ve Gençlik Fonu’ndan faydalanan 15 bin 304 gence şimdiye kadar 1 milyar 147 milyon lira kredi ödemesi yapıldığını belirtti. İşte kampanyaya katılan firmalar ve detaylar…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da evlenecek çiftlere yeni destek kampanyasının detaylarını açıkladı.

Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonundan yararlanacak gençlere güzel bir destek sunduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"20 FİRMAMIZ, EVLENECEK GENÇLERİMİZE ÖZEL İNDİRİMLER SUNACAK"

Yeni yuvalara, yeni hayatlara bir katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biraz sonra imzalayacağımız protokolle 20 firmamız, evlenecek gençlerimize özel indirimler sunacak. Ben bu vesileyle tüm firmalarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.

Aile,bizi biz yapan değerlerin özüdür, kaynağıdır. Bu özü, bu kaynağı korumak, geleceğimize yapılan en kıymetli yatırımdır. Bu bilinçle, 2025 Aile Yılı’nı bir başlangıç yılı ilan ettik.

Sadece bir yıl değil, yeni bir vizyon, yeni bir yolculuk başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımız, Aile Yılını ilan ederken, vatandaşlarımızla müjdeler paylaşmıştı. Onlardan biri de Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yürüttüğümüz “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi”nin 81 ilimizde yaygınlaştırılmasıydı.

Ve aynı gün, Türkiye’nin dört bir yanından evlenecek gençlerimizin başvurularını almaya başlamıştık. Bugün 98 bin çiftimizin başvuruda bulunması projeye gösterdikleri ilginin en somut kanıtıdır. Program kapsamında ise bugüne kadar 55 bin 296 gencimizin sağlıklı ve güçlü aileler kurmaları için eğitim ve aile danışmanlığı hizmeti sunduk.

Aile ve Gençlik Fonu’ndan faydalanan 15 bin 304 gencimize bugüne kadar 1 milyar 147 milyon lira kredi ödemesi gerçekleştirdik. Nikah tarihleri yaklaştıkça hak sahibi çiftlerimize kredi ödemelerini yapmaya edeceğiz. Şimdi de, özel sektörümüzün değerli katkılarıyla, her bir çiftimize hayat yolculuklarında yeni imkânlar sunuyoruz.

MOBİLYADAN BEYAZ EŞYAYA, EV TEKSTİLİNDEN MUTFAK EŞYALARINA KADAR ÖZEL İNDİRİMLER

Mobilyadan beyaz eşyaya, ev tekstilinden mutfak eşyalarına kadar ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri özel indirimlerle temin etmelerini mümkün kılıyoruz. Destek veren firmalar, mevcut indirimlere ek olacak şekilde %5’ten %35’e varan oranlarda indirimler sağlayacak.

GENÇLER, E-DEVLET’TEN EDİNECEK İNDİRİM KODU İLE KOLAYLIKLA KAMPANYADAN FAYDALANABİLECEK

Bunun yanı sıra yerelde de valiliklerimiz, belediyelerimiz, yerel işletmelerimizle iş birliği yaparak, genç çiftlerimize farklı alanlarda destekler sunmaya devam ediyoruz.

Projeden faydalanacak gençlerimiz, e-devlet’ten edinecekleri indirim kodu ile kolaylıkla bu imkândan faydalanabilecek. Bu sayede, gençlerimizin evlilik süreçlerini daha kolay ve huzurlu hale getireceğiz. Gençlerimize destek olacağız. Yeni kurulan yuvalara güç katacağız".

İŞTE EVLENECEK GENÇLERE ÖZEL İNDİRİMLER SUNAN 20 FİRMA: