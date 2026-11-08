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Gündem
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 20:20
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 21:03

Eyüpsultan'da tramvay projesine karşı İBB'ye tepki: "Bize sorulmadan belirlenemez"

Eyüpsultan'da vatandaşlar tarihi dokuya ve asırlık ağaçlara zarar vereceğini ve trafik yoğunluğunu artıracağını savundukları Feshane-Bayrampaşa Meydan Tramvay Hattı projesini protesto etti. Hattın yer altına alınmasını isteyen grup, İBB'ye ağaçların kesilmesinin durdurulması için çağrıda bulundu.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 20:20
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 21:03

’da bir grup vatandaş, yapılması planlanan Feshane-Bayrampaşa Meydan Tramvay Hattı projesini protesto etti. Vatandaşlar, projenin ilçenin tarihi dokusuna, trafik düzenine ve asırlık ağaçlarına zarar vereceğini belirterek, tramvay hattının yer altına alınmasını talep etti.

HABERİN ÖZETİ

Eyüpsultan'da tramvay projesine karşı İBB'ye tepki: "Bize sorulmadan belirlenemez"

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Eyüpsultan'da bir grup vatandaş, yapılması planlanan Feshane-Bayrampaşa Meydan Tramvay Hattı projesinin ilçenin tarihi dokusuna, trafik düzenine ve asırlık ağaçlarına zarar vereceği gerekçesiyle protesto ederek, hattın yer altına alınmasını talep etti.
Vatandaşlar, projenin mevcut haliyle Eyüpsultan'a zarar vereceği kanaatinde olduklarını belirtti.
Proje kapsamında bazı yolların iki şeritten tek şeride düşürülecek olması trafik sıkışıklığına yol açacağı endişesi dile getirildi.
Proje nedeniyle kesilen ve taşınan ağaçların semtin yaşayan hafızası olduğu vurgulandı.
Yetkililerden ağaçların sökülmesinin ve kesilmesinin durdurulması talep edildi.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

T7 FESHANE-BAYRAMPAŞA TRAMVAYINI PROTESTO ETTİLER

Eyüpsultan’da vatandaşlar, yapılması planlanan T7 Feshane-Bayrampaşa Meydan Tramvay hattı projesinin ilçenin tarihi dokusuna, trafik düzenine ve asırlık ağaçlara zarar vereceğini belirtilerek, tepki gösterdi. Yapılan basın açıklamasına Eyüpsultan sakinleri, mahalle esnafı ve sivil toplum temsilcilileri katıldı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Leyla Üstünel, ulaşım yatırımlarının önemine değinerek, projenin mevcut haliyle Eyüpsultan’a zarar vereceğini belirtti.

Eyüpsultan'da tramvay projesine karşı İBB'ye tepki: "Bize sorulmadan belirlenemez"

"EYÜPSULTANLILARA SORMADAN BELİRLENEMEZ"

Üstünel, "Yapılacak olan T7 tramvay hattı ile Feshane’den Bayrampaşa Meydan ulaşım bağlantısı sağlanması elbette önemli bir kazanımdır. Projenin mevcut haliyle Eyüpsultan’dan götüreceklerinin getireceklerinden fazla olacağı kanaatindeyiz. Eyüpsultanlılar olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne soruyoruz; çoğulculuk ve katılımcılık anlayışınızda Eyüpsultan sakinlerinin yeri yok mu? Projenin sonuçlarıyla her gün yaşayacak insanların fikrinin hiç mi önemi yok? Katılımcılık, karar alındıktan sonra bilgi vermekle sınırlı kalamaz. Vatandaşın görüşünü karar alınırken dinlemeyi gerektirir. Eyüpsultan’ın geleceği, Eyüpsultanlılara sorulmadan belirlenemez" dedi.

"EYÜPSULTAN'IN KALBİNE SAPLANAN HANÇER"

Proje kapsamında bazı yolların tek şeride düşürüleceğini belirten Üstünel, "Yapılacak tramvay hattı nedeniyle Feshane durağından Eyüpsultan Meydan'a, Eyüpsultan Meydan’dan Demirkapı'ya kadar iki şerit olan yolların tek şeride düşeceği İBB yetkilileri tarafından belirtildi. İslambey’den, Bülbülderesi’nden sabah aracıyla işine aracıyla gitmek için çıkan vatandaşımız Haliç yönüne nasıl bağlanacak? Edirnekapı yönüne gitmek isteyenler nasıl ulaşacak? Oluşacak araç kuyrukları nerede birikecek? Trafiğin mahalle aralarına taşması nasıl önlenecek? Esnaf malını nasıl indirecek? Ambulans ve itfaiye bu sıkışıklıkta nasıl ilerleyecek? Yolların tek şeride düşürülmesi Eyüpsultan’ın kalbine saplanan bir hançerdir. Bu sorulara somut cevaplar, yoğun günleri de kapsayan trafik analizleri ve açık bir ulaşım planı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Eyüpsultan'da tramvay projesine karşı İBB'ye tepki: "Bize sorulmadan belirlenemez"

"ASIRLIK AĞAÇLAR YAŞAYAN HAFIZA"

Proje kapsamında ilçedeki bazı ağaçların kesildiğini söyleyen Üstünel, "Üç hafta önce 5 ağaç kesildi. İtirazlarımız üzerine 30 civarında ağaç taşıma adı altında iş makineleri ile yerinden uygun olmayan bir şekilde sökülüp tıra sığması için gövdesi kesildi. 168 ağaçtan geride kalan 133 ağaç son günlerini yaşıyor. Bu ağaçlar yeniden dikilse bile uzmanlara göre tutma oranı nerdeyse mümkün değil. Asırlık ağaçlarımız bu semtin yaşayan hafızasıdır. Bir fidanın aynı gölgeyi vermesi yıllar alır. Ağaçlarımızın korunmasını, tarihi yapılara ve çevrelerine ilişkin uzman değerlendirmelerinin açıklanmasını istiyoruz. Buradan acil çağrımızı yapıyoruz: Süreç netleşinceye, projenin etkileri ve alternatifleri kamuoyuyla paylaşılıncaya, vatandaşların ve uzmanların görüşleri değerlendirilinceye kadar ağaçların sökülmesini ve kesilmesini durdurun. Ulaşım gelişirken Eyüpsultan’ın tarihi, asırlık ağaçları ve yaşam alanları korunsun. Yapılan yatırım, vatandaşımızın ve misafirlerimizin hayatını kolaylaştırsın. Bütün Türkiye’nin yadigârı olan Eyüpsultan’ı gelecek nesillere koruyarak teslim etmek hepimizin sorumluluğudur" ifadeleri kullanıldı.

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ETİKETLER
#eyüpsultan
#Feshane
#Bayrampaşa Meydan
#T7 Tramvay Hattı
#Leyla Üstünel
#Gündem
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