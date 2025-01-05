Eyüpsultan’dan kahreden haber! Feci kazada bir polisimiz şehit oldu

05 Ocak 2025 09:40 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 09:50

İstanbul Eyüpsultan’dan kahreden bir haber geldi. Görevi başındayken seyir halindeki bir otomobille çarpışan motosikletli polis memuru Emirhan Aramış, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aramış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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İstanbul Eyüpsultan​'da dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda; seyir halindeki bir otomobil sürücüsü ile Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru​ kazaya karıştı. Otomobilin ve motosikletin çarpıştığı feci kazada polis memuru Emirhan Aramış ağır yaralandı. Kazada diğer polis memuru hafif yaralanırken hemen durumu ekiplere bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EMİRHAN ARAMIŞ ŞEHİT OLDU

Yaralı polisler; ilk müdahalenin ardından Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan polis memuru Aramış hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK

Şehit polis memurunun cenazesinin, bugün saat 11.30'da İstanbul​ Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde yapılacak törenin ardından memleketi Balıkesir’de toprağa verileceği öğrenildi.