Faciaya ramak kala! Freni boşalan araç 2 metrelik yükseklikte asılı kaldı

06 Ağustos 2024 01:24 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 01:45

En mutlu günlerinde korkunç kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti

En mutlu günlerinde korkunç kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde saat 18.30 sıralarında H.E.'ye ait transit model araç, park halindeyken frenlerinin boşalması sonucu geri geri hareket ederek yaklaşık 2 metrelik yükseklikte asılı kaldı.

Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaptığı kontrollerde araçta kimsenin olmadığını tespit etti. Kamyonetin bulunduğu yerden çıkarmak için ekipler çalışma başlattı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.