Faciaya ramak kala! Freni boşalan araç 2 metrelik yükseklikte asılı kaldı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 Ağustos 2024 01:24 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 01:45
Kocaeli'nde freni boşalan panelvan, geri geri hareket ederek 2 metrelik yükseklikte asılı kaldı. Araçta kimsenin olmamasıyla facianın önüne geçildi.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde saat 18.30 sıralarında H.E.'ye ait transit model araç, park halindeyken frenlerinin boşalması sonucu geri geri hareket ederek yaklaşık 2 metrelik yükseklikte asılı kaldı.
Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaptığı kontrollerde araçta kimsenin olmadığını tespit etti. Kamyonetin bulunduğu yerden çıkarmak için ekipler çalışma başlattı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı