Gazeteci Fatih Altaylı'nın tedavi sürecine ilişkin açıklama yapan Beyin ve Hipofiz Cerrahı Prof. Dr. Türker Kılıç, "Hastamızın detaylı MR’larında varlığını bildiğimiz 25 mm’lik menengiomaya ilaveten yeni bir 15 mm civarında meningiomanın daha oluşmuş olduğu saptandı. Ve her iki tümöre yönelik bu sabah aynı seansta tedavi gerçekleştirildi. Tedavi sorunsuz gerçekleşti. Kendisi tedavi sonrası taburcu edildi" ifadelerini kullandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fatih Altaylı’nın sağlık durumunu doktoru açıkladı: İki tümöre yönelik aynı seansta tedavi gerçekleştirildi Gazeteci Fatih Altaylı'ya, daha önce varlığı bilinen 25 mm'lik meningiomaya ek olarak yeni tespit edilen 15 mm'lik meningiomaya yönelik Gamma Knife Işın Cerrahisi uygulandı ve operasyon sonrası taburcu edildi. Fatih Altaylı'nın daha önce bilinen 25 mm'lik meningiomasına ek olarak 15 mm'lik yeni bir meningioma daha tespit edildi. Her iki tümöre yönelik Gamma Knife Işın Cerrahisi tedavisi aynı seansta gerçekleştirildi. Tedavi sorunsuz bir şekilde tamamlandı ve Fatih Altaylı tedavi sonrası taburcu edildi. Tedavi edilen her iki iyi huylu tümörün önümüzdeki bir yıl içinde küçülerek aktif olmayan hale geleceği belirtildi. Operasyonun 2,5 saat sürdüğü bildirildi.

OPERASYON 2,5 SAAT SÜRDÜ

Dün yakın dostu tarihçi İlber Ortaylı'nın cenazesine katılan Gazeteci Fatih Altaylı, bugün sabah saatlerinde ameliyata alındı. Altaylı'nın planlı bir operasyon geçirdiği ve işlemin 2,5 saat sürdüğü belirtildi.

İKİ İYİ TÜMÖR, ÖNÜMÜZDEKİ BİR YILLIK SÜRE İÇERİSİNDE KÜÇÜLEREK AKTİF OLMAYAN HALE GELECEK

Fatih Altaylı'nın tedavi sürecine ilişkin Beyin ve Hipofiz Cerrahı Prof. Dr. Türker Kılıç tarafından yapılan açıklamada, "Hastamız Fatih Altaylı’nın daha önce varlığı bilinen, yaklaşık 25 mm civarında meningioma adını verdiğimiz iyi huylu bir urunun varlığı biliniyordu. Tümörün son yıllarda bir miktar büyümesi sebebiyle kendisine bugün için bir tedavi planlaması yapılmıştı. Bu sabah Gamma Knife Işın Cerrahisi Tedavisi’nin yapılabilmesi açısından çekilen detaylı MR’larında varlığını bildiğimiz 25 mm’lik menengiomaya ilaveten yeni bir 15 mm civarında meningiomanın daha oluşmuş olduğu saptandı. Ve her iki tümöre yönelik bu sabah aynı seansta tedavi gerçekleştirildi. Tedavi sorunsuz gerçekleşti. Herhangi bir problemle karşılaşılmadı. Kendisi tedavi sonrası taburcu edildi. Tedavi edilen her iki iyi tümör, önümüzdeki bir yıllık süre içerisinde küçülerek aktif olmayan hale gelecek" ifadelerini kullandı.