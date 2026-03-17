Gazeteci Fatih Altaylı beyin ameliyatına alındı!

Haziran ayında "Cumhurbaşkanına tehdit" suçlamasıyla tutuklanan ve 6 ayın ardından tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı, bu sabah erken saatlerde kritik bir operasyon için masaya yattı. Altaylı’nın sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri meslektaşı İsmail Saymaz canlı yayında duyurdu.
İsmail Saymaz’ın aktardığı bilgilere göre, Altaylı’nın beyninde uzun süredir varlığı bilinen ancak iyi huylu olan bir ur bulunuyordu. Ancak cezaevinde kaldığı dönemde yapılan kontrollerde, bu kitlenin hızla büyüdüğü ve 2,5 santimetreye ulaşarak beyne baskı yaptığı tespit edildi.
Sabah saat 07:00 itibarıyla ameliyata alınan Altaylı'nın operasyon öncesi Saymaz'a yaptığı açıklamalar ise dikkat çekti. Saymaz, aralarındaki diyaloğu şu sözlerle özetledi: "Kendisine ameliyatın riskini sordum. Bana, 'Dışarıdan bakıldığında basit bir işlem gibi görünüyor, umarım çabucak biter' yanıtını verdi."
Tahliye edildikten sonra sağlık durumunun bozulduğuna dair sinyaller veren Altaylı, cezaevi koşullarının mevcut rahatsızlığını olumsuz etkilediğini belirtmişti. Bugün gerçekleşen cerrahi müdahale, bu büyümenin hayati risk oluşturmaması adına acil olarak planlandı.