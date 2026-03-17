Teknoloji
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

83 ışık yılı uzaklıkta yeni bir 'Süper Dünya' keşfedildi

NASA'nın TESS uzay teleskobu verilerini inceleyen araştırmacılar, Dünya'dan biraz daha büyük ve kayalık yapıya sahip yeni bir ötegezegenin varlığını doğruladı. İşte tüm detaylar...

83 ışık yılı uzaklıkta yeni bir 'Süper Dünya' keşfedildi
GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 10:19

Uzayın derinliklerinde yaşama elverişli olabilecek gezegen arayışları hız kesmeden devam ediyor. Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nden Yilen Gómez Maqueo Chew liderliğindeki araştırma ekibi, taze bir keşfe imza attı. Güneş sistemimizden yaklaşık 83 ışık yılı uzaklıkta yer alan TOI-1080 isimli cüce yıldızın yörüngesinde farklı bir 'süper Dünya' tespit edildi.

83 ışık yılı uzaklıkta yeni bir 'Süper Dünya' keşfedildi

Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, Güneş sistemimizden 83 ışık yılı uzaklıkta TOI-1080 isimli cüce yıldızın yörüngesinde Dünya'dan 1,2 kat daha geniş bir yarıçapa sahip yeni bir 'süper Dünya' keşfetti.
Yeni keşfedilen gezegenin adı TOI-1080 b olarak belirlendi.
Gezegenin kütlesi en fazla 10,7 Dünya kütlesinde, ancak çok büyük ihtimalle 1,75 Dünya kütlesi civarında seyrediyor.
TOI-1080 b, ana yıldızının etrafındaki tam turunu yaklaşık 4 günde tamamlıyor ve yüzey sıcaklığı ortalama 368 Kelvin.
Gezegenin karbondioksit açısından zengin veya yoğun bir oksijen katmanına sahip olabileceği düşünülüyor.
TOI-1080 b'nin yörüngesinde döndüğü M4V tipi kırmızı cüce yıldızın ise en az 5 ila 7 milyar yaşında olduğu belirtiliyor.
Söz konusu gezegenin varlığı, Geçişli Araştırma Uydusu (TESS) verilerindeki sinyallerin yer tabanlı teleskoplarla doğrulanmasıyla kesinleşti.

YENİ GEZEGENİN ADI TOI-1080 B OLDU

Bilim insanlarının dikkatini çeken gök cismi, Dünya'dan yaklaşık 1,2 kat daha geniş bir yarıçapa sahip. Kütlesinin ise en fazla 10,7 Dünya kütlesinde olduğu ancak çok büyük ihtimalle 1,75 Dünya kütlesi civarında seyrettiği tahmin ediliyor.

Phys.org sitesinin aktardığı bilgilere göre gezegen, ana yıldızının etrafındaki tam turunu yaklaşık 4 günde tamamlıyor. Yıldıza sadece 0,027 astronomik birim uzaklıkta bulunan süper Dünya'nın yüzey sıcaklığının ortalama 368 Kelvin olduğu hesaplandı. Bu sıcaklık değeri, gezegeni kayalık dünyalar için nispeten ılık bir kategoriye sokuyor.

KARBONDİOKSİT VEYA OKSİJEN AĞIRLIKLI BİR ATMOSFERE SAHİP OLABİLİR

Gezegenin kayalık yapısı ve yıldızının yaşanabilir bölgesi sınırlarında yer alması, araştırmacıları yapısını incelemeye itti. Şimdilik kesin olmamakla birlikte, TOI-1080 b'nin karbondioksit açısından zengin veya yoğun bir oksijen katmanına sahip olabileceği düşünülüyor.

Gerçek atmosferik özellikleri anlamak için gelecekte yapılacak ek çalışmalara ihtiyaç duyuluyor.

Öte yandan, etrafında döndüğü M4V tipi kırmızı cüce yıldızın özellikleri de oldukça ilginç. Güneş'ten yaklaşık beş kat daha küçük ve 0,16 Güneş kütlesine sahip yıldızın, en az 5 ila 7 milyar yaşında olduğu belirtiliyor.

TESS şu anda Güneş'in yakınındaki yaklaşık 200 bin parlak yıldızı, geçiş yapan ötegezegenleri bulmak amacıyla tarıyor. Bugüne kadar görev kapsamında "TESS İlgi Nesneleri" olarak bilinen yaklaşık 7 bin 900 aday nesne belirlendi ve bunların 759'u gezegen olduğu teyit edildi.

