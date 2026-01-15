Fatih Atik başkentteki ezber bozan yöntemi anlattı! Türkiye’nin en büyük fuhuş operasyonu nasıl gerçekleşti

Türkiye genelinde bugüne kadar gerçekleştirilen fuhuş operasyonlarında karşılaşılan hukuki engeller, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın titiz çalışmasıyla aşıldı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Medya Kritik programında operasyonun detaylarını paylaşarak, geçmişte yaşanan "serbest kalma" döngüsünün bu kez kırıldığını ifade etti. Atik, yapılan çalışmayı şu sözlerle nitelendirdi: "Türkiye'deki en büyük fuhuş operasyonu yapıldı!"

DELİLLENDİRME SÜRECİ VE HUKUKİ ALTYAPI

Geçmiş operasyonlarda cinsel birlikteliğin taraflar arasında suç teşkil etmemesi nedeniyle birçok zanlı takipsizlik kararıyla serbest kalıyordu. Ancak Ankara’daki son operasyonda farklı bir yol haritası izlendi. Atik, sürecin işleyişine dair şunları söyledi:

"Fakat burada fuhuşu yani cinsel birliktelik yaşamak taraflar açısından suç olmadığı için bunlar ispatlanamamış, delillendirilememiş ve pek çok operasyondan sonra gözaltına alınan kişiler takipsizlikle çıkmışlar gözaltı işlemlerinden sonra serbest kalmışlar."

DOKUZ MEKAN MÜHÜRLENDİ, 62 TUTUKLAMA VAR

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği eş zamanlı baskınlarda 9 farklı mekan hedef alındı. Bu noktaların sadece basılmadığını, sistemin tamamen deşifre edildiğini vurgulayan Fatih Atik, mahkeme sürecine dair şu bilgileri paylaştı:

"Gerçek deliller üretilmiş ve şu anda 62 kişi tutuklanmış vaziyette. Fuhuşa aracılık etmek ve fuhuşa yer temini suçlarından tutuklandılar."

Emniyetin ince işçiliği sayesinde kapatılan mekanların bir daha açılmasının zor olduğunu belirten Atik, "9 tane mekan basıldı Ankara Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri tarafından ve nasıl bir sistemin kurulduğuna dair çok ince bir çalışma yapmış Başsavcılık ve Emniyet ekipleri. Şu anda bu mekanlar kapatılmış vaziyette. Bir daha da açılırlar açılacaklarını zannetmiyorum açılabileceklerini." ifadelerini kullandı.