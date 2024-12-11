Fatih'te iş yerinde korkutan yangın! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı
11 Aralık 2024 09:06 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 09:21
Son dakika haberi: İstanbul Fatih'te 4 katlı bir binanın 1. katında bulunan iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan 4 katlı bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle çevredeki binaların çatılarına sıçrayan yangın paniğe neden oldu.
ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR
Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki ilçelerden de takviye edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı