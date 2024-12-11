Fatih'te iş yerinde korkutan yangın! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

11 Aralık 2024 09:06 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 09:21

Son dakika haberi: İstanbul Fatih'te 4 katlı bir binanın 1. katında bulunan iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul​'un Fatih​ ilçesinde bulunan 4 katlı bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın​ çıktı. Rüzgarın etkisiyle çevredeki binaların çatılarına sıçrayan yangın paniğe neden oldu.

ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye​, polis​ ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki ilçelerden de takviye edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.