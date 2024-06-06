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Fatih'te korkutan görüntü! Duvar yıkıldı, bina apar topar boşaltıldı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 Haziran 2024 15:26 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 15:37

Fatih’te bir iş yerinin bahçesindeki istinat duvarı çökmesi korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Olayın ardından ardından bir bina boşaltıldı.

İstanbul Fatih'te yürekleri ağza getiren olay dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre binaların arasında kalan tarihi bir yapının üzerine yapılan istinat duvarı çöktü.

Eski bir kilise veya sarnıç olduğu iddia edilen ve daha sonradan yapılan istinat duvarının giriş kattaki bir iş yerinin bahçesine çöktüğü sırada bahçede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Fatih'te korkutan görüntü! Duvar yıkıldı, bina apar topar boşaltıldı - 1. Resim

DUVARIN ALTINDAN TARİHİ YAPI ÇIKTI

Çökme sonrası işyerinin bahçesine molozlar düşerken, duvarın altından da tarihi bir yapı çıktı. Yapının su sarnıcı olduğu iddia edildi.

Çökme nedeniyle tedbir amaçlı bir bina boşaltıldı. 

KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

İşyeri bahçesinin istinat duvarı çöken Ayşe Yücel “İşyerimin bahçesinde bir istinat duvarı vardı. Duvarda çatlaklar vardı. Zamanla büyümeye başladı. Biz bu durumu yetkililere yazıp şikayet ettik. Buranın altında su sarnıcı olduğu söylendi.

Fatih'te korkutan görüntü! Duvar yıkıldı, bina apar topar boşaltıldı - 2. Resim

Üzerine istinat duvarı örüp tarihi eseri sağlamışlar. Üzerine de bir bina yapmışlar. Bina riskli duruyor. O çöktüğü zaman bizim binamıza düşme tehlikesi var. Bahçeye ektiğim ürünler de mahvoldu. Ben bahçede sulama yapıp gittikten 2 saat sonra komşum arayıp duvarın yıkıldığını söyledi. Geldiğimizde ekipler de olay yerindeydi.

Burada yine risk altında olan bir duvar daha var. Duvarın üzerindeki bina boşaltılarak mühürlendi. Bina yıkılırsa burada çok büyük bir hasar oluşacak. Burada su sarnıcı olduğunu yetkililer söyledi. Binanın da kaçak olabileceği söylentisi var. Şuan bahçeye çıkamıyorum korkuyorum. Bütün apartmandakiler üzülüyor. Yetkililerin gelip çalışma yapmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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