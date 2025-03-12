Fatma'yı döverek katletmişti! Cani adamın savunması 'pes' dedirtti: Alkol bahanesinin ardına sığındı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eski sevgilisi Fatma Kara'yı sokak ortasında döverek öldüren Olgun Gacar, ifadesinde, "Alkol aldıktan sonra tartışmaya ve birbirimize vurmaya başladık. Kendime hakim olamadım. Fatma bir süre sonra yerde hareketsiz kalınca şüphelendim” dedi. Kara'nın, bir süredir çocuk bakıcılığı yaptığı ve olayın da bu eve yakın bir noktada yaşandığı öğrenildi.

Türkiye'nin kanını donduran cinayet önceki gün yaşandı. 27 yaşındaki Fatma Kara ile eski sevgilisi Olgun Gacar arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gacar, Fatma Kara'nın başını defalarca yere vurdu. Gece çok geç saat olduğu için olaya müdahale eden kimse olmadı. Bağrışma seslerini duyan çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Tartışmanın büyümesi üzerine Gacar, Fatma Kara'nın başını defalarca yere vurdu. Gece çok geç saat olduğu için olaya müdahale eden kimse olmadı. Bağrışma seslerini duyan çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

CENAZESİ KADINLARIN OMZUNDA TAŞINDI

Sağlık ekiplerini yaptığı kontrolde Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Fatma Kara'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, Olgun Gacar'ı gözaltına aldı. Gacar sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kara'nın cenazesi Aydın'ın Köşk ilçesinde kadınların omuzlarında taşınarak toprağa verildi.

'HAREKETSİZ KALINCA ŞÜPHELENDİM'

Tutuklanan Gacar ifadesinde, "Fatma ile konuşmak için parkta buluştuk. Barışmak için çağırmıştım. Bir anda tartışmaya başladık. Alkollüydüm. Kendime hakim olamadım.

Birbirimize vurmaya başladık. Fatma bir süre sonra yerde hareketsiz kalınca şüphelendim" dedi. Annesini 9 sene önce kanserden kaybeden genç kadının bir süredir çocuk bakıcılığı yaptığı ve olayın da bu eve yakın bir noktada yaşandığı belirtildi.