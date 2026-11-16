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Spor
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 14:29
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 14:34

Fenerbahçe maçı öncesi Selçuk İnan'dan Emre Belözoğlu sözleri: "Dışarıda abim, sahada rakibim"

Fenerbahçe maçı öncesi Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe maçından puan ya da puanlar almak istediklerini dile getiren İnan, Emre Belözoğlu ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 14:29
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 14:34

’in 12. haftasında ’yi ağırlamaya hazırlanan ’da Teknik Direktör , karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Körfez Brunga Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını cevaplayan İnan, sahadan puansız ayrılmak istemediklerini vurgularken, Fenerbahçe Teknik Direktörü ile arasındaki dostluk ve rekabete de değindi.

"FENERBAHÇE'DEN PUAN YA DA PUANLAR ALMAK İSTİYORUZ"

Fenerbahçe maçından puan ya da puanlar almak istediklerini dile getiren İnan, "Çalışmalarımız devam ediyor. İstanbulspor ile bir hazırlık maçı yaptık" dedi.

Fenerbahçe maçı öncesi Selçuk İnan'dan Emre Belözoğlu sözleri: "Dışarıda abim, sahada rakibim"

"MUTLAKA BİR HAVA KATACAKTIR"

Fenerbahçe'deki teknik direktör değişikliğine ve sarı-lacivertlilerin kadrosuna ilişkin açıklamalarda bulunan İnan, "Farklı grafikler çiziyorlar. Çok başarılı, sevdiğim, saygı duyduğum biri olan Emre hoca mutlaka bir hava katacaktır" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe maçı öncesi Selçuk İnan'dan Emre Belözoğlu sözleri: "Dışarıda abim, sahada rakibim"

"SAHA DIŞINDA ABİM, SAHA İÇİNDE RAKİBİM"

Emre Belözoğlu ile futbolculuk dönemlerinden bu yana süren rekabetlerine ve saha dışındaki dostluklarına değinen İnan, "Bütün hayatım öyle geçti. Emre hoca saha dışında abim gibi ama yaklaşık 25 yıldır rakibiz. Çok önemli takımlarda takımlarımızı temsil ettik, kaptanlıklar yaptık. Saha içindeki rekabet bu hayatın olmazsa olmazı. Bu işin en güzel tarafı da bu. Saha içinde rakibiz" diye konuştu.

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