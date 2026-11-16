Fenerbahçe maçı öncesi Selçuk İnan'dan Emre Belözoğlu sözleri: "Dışarıda abim, sahada rakibim"

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe’yi ağırlamaya hazırlanan Kocaelispor’da Teknik Direktör Selçuk İnan, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Körfez Brunga Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını cevaplayan İnan, sahadan puansız ayrılmak istemediklerini vurgularken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile arasındaki dostluk ve rekabete de değindi.

"FENERBAHÇE'DEN PUAN YA DA PUANLAR ALMAK İSTİYORUZ"

Fenerbahçe maçından puan ya da puanlar almak istediklerini dile getiren İnan, "Çalışmalarımız devam ediyor. İstanbulspor ile bir hazırlık maçı yaptık" dedi.

"MUTLAKA BİR HAVA KATACAKTIR"

Fenerbahçe'deki teknik direktör değişikliğine ve sarı-lacivertlilerin kadrosuna ilişkin açıklamalarda bulunan İnan, "Farklı grafikler çiziyorlar. Çok başarılı, sevdiğim, saygı duyduğum biri olan Emre hoca mutlaka bir hava katacaktır" ifadelerini kullandı.

"SAHA DIŞINDA ABİM, SAHA İÇİNDE RAKİBİM"

Emre Belözoğlu ile futbolculuk dönemlerinden bu yana süren rekabetlerine ve saha dışındaki dostluklarına değinen İnan, "Bütün hayatım öyle geçti. Emre hoca saha dışında abim gibi ama yaklaşık 25 yıldır rakibiz. Çok önemli takımlarda takımlarımızı temsil ettik, kaptanlıklar yaptık. Saha içindeki rekabet bu hayatın olmazsa olmazı. Bu işin en güzel tarafı da bu. Saha içinde rakibiz" diye konuştu.