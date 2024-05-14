Fenomen Candan kardeşlerin iddianamesi tamamlandı! İşte istenen ceza... 

14 May 2024 20:33 - Güncelleme : 14 May 2024 20:39

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 38 müşteki, 1 müşteki şüpheli ve Gülnihal Çiçek ile Alisya Bahar Candan'ın da dahil olduğu 21 şüpheli yer aldı.

İddianamede, Onur Apaydın ve İlker Oflu'nun suç örgütünün liderleri olduğu belirtilerek, dolandırıcılık ve tefecilik suçlarından kazanç sağlamak amacıyla kurulan organize suç örgütünün üyelerinin, örgütün yapısı ve iş bölümünün sunduğu avantajları kullanarak "Sazan Sarmalı" adı verilen dolandırıcılık yöntemi ile suçu işledikleri tespit edildi.

Şüphelilerin, mağdurlara tanıdıkları kişiler aracılığıyla ulaşıp güven kazandıktan sonra, icra dairesi, vergi dairesi, TMSF gibi resmi kurum ve kuruluşlarla yakın ilişkiler içerisinde olduklarını söyledikleri kaydedildi. Şüphelilerin bu ağ aracılığıyla ihale aldıkları araçları piyasa değerinin altında bir fiyatla sattıklarını iddia ederek, mağdurlara araç ve fiyat bilgilerini içeren bir liste gösterip teklifte bulundukları ifade edildi.

İddianamede, mağdurların haklarını aramak istediklerinde tehdit edildikleri belirtildi. Suç örgütü, dolandırıcılık eylemlerini "proje" olarak adlandırmakta ve bu projeler gerçekleşmeden önce örgütün saha elemanları ön hazırlık yaptığı öğrenildi. Bu süreçte örgüt üyeleri, sosyal bağlantılar kurarak ekonomik durumu iyi olan potansiyel mağdurları ve onların kişisel zaaflarını tespit ederek örgüt bütçesinden sağlanan maddi kaynaklarla, belirlenen zaafları olan mağdurlarla kişisel ilişkiler kurdu.

"FENOMENLİKLERİNİ KULLANDILAR"

İddianamede, Alisya Bahar Candan ve Gülnihal Çiçek'in örgüt içindeki rollerine de değiniliyor. Candan kardeşlerin daha önce televizyon programlarına katıldıkları, ünlü olduktan sonra magazin programlarında yer aldıkları ve "sosyal medya fenomeni" olarak tanındıkları belirtiliyor. Bu ünleri sayesinde suç örgütünün dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik özel toplantılarda mağdurları kandırmada etkin rol oynadıkları ve örgüt liderlerinden Onur Apaydın ile yakın ilişki içinde oldukları ifade ediliyor.

İddianamede, hakkında yakalama kararı olan örgüt lideri Onur Apaydın'ın bankacılık sistemlerini aktif olarak kullanamadığı için suç gelirinden elde ettiği parayı, suç örgütü içerisinde "gizli muhasebeci ve kasa" konumunda olan şüpheli Alisya Bahar Candan üzerinden bankacılık sistemine sokarak, suç gelirini akladığı ifade edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen şüpheli Hacı İsrafil Sağlam, örgüt toplantılarında yer aldığını aktararak, üst kademeden herkesin iştirak ettiği toplantılara saha elemanları ve alt kademenin asla katılmadığını kaydetti.

Sağlam, "Toplantıların ikisinde Nihal Candan'ı gördüm. Nihal Candan örgüt lideri Onur Apaydın'ın sevgilisiydi. Diğer şahıslar Nihal Candan'a saygı gösteriyor ve mesafeli davranıyordu. Nihal Candan'ın yanında da örgütün iç işleyişine ilişkin konular, araba alım-satım işleri konuşuldu. Sazan sarmalı proje yöntemine ilişkin işlemler tartışılırdı" dedi.

44 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede Alisya Bahar Candan hakkında "suç örgütüne üye olmak" ve "kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Gülnihal Çiçek'in ise aynı suçlardan 8 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame, ağır ceza mahkemesine gönderildi.