Fenomen ve güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen tahliye oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
“Fenomenler soruşturması” kapsamında kara para aklama ve vergi usulsüzlüğü suçlamalarıyla tutuklanan güzellik merkezi sahibi fenomen Neslim Güngen adıyla tanınan Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen tahliye edildi.
Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Neslihan Güngen’in ‘Neslim’ isimli güzellik merkezi üzerinden kara para akladığı ve naylon fatura düzenlediği iddiasıyla ilgili aralarında Güngen ve eşi İnanç Güngen’in de bulunduğu 26 sanıklı davada 6 sanık tahliye edildi. Davada tutuklu sanık kalmadı.
Ayrıntılar geliyor...