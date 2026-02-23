Menü Kapat
TGRT Haber
 Banu İriç

Fenomen ve güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen tahliye oldu

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen hakkında yeni karar çıktı. İstanbul merkezli çok sayıda ilde kara para aklama ve resmi belgede sahtecilik soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda tutuklu bulunan Neslim Güngen tahliye oldu.

23.02.2026
23.02.2026
“Fenomenler soruşturması” kapsamında ve vergi usulsüzlüğü suçlamalarıyla tutuklanan güzellik merkezi sahibi fenomen Neslim Güngen adıyla tanınan Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen edildi.

Sosyal medya fenomeni Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen, kara para aklama ve vergi usulsüzlüğü suçlamalarıyla yargılandıkları davada tahliye edildi.
Fenomen Neslim Güngen (Neslihan Güngen) ve eşi İnanç Güngen, kara para aklama ve vergi usulsüzlüğü suçlamalarıyla tutuklanmıştı.
Güzellik merkezi sahibi fenomen Neslihan Güngen’in ‘Neslim’ isimli güzellik merkezi üzerinden kara para akladığı ve naylon fatura düzenlediği iddia ediliyor.
Toplam 26 sanıklı davada 6 sanık tahliye edildi.
Davada artık tutuklu sanık bulunmuyor.
NESLİHAN GÜNGEN VE EŞİ İNANÇ GÜNGEN TAHLİYE OLDU

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Neslihan Güngen’in ‘Neslim’ isimli güzellik merkezi üzerinden kara para akladığı ve naylon fatura düzenlediği iddiasıyla ilgili aralarında Güngen ve eşi İnanç Güngen’in de bulunduğu 26 sanıklı davada 6 sanık tahliye edildi. Davada tutuklu sanık kalmadı.

Fenomen ve güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen tahliye oldu

Ayrıntılar geliyor...

