Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden açıklama geldi: 'Şu an uyandırmayı düşünmüyoruz'

Elektrik çarpması sonucu 70 dakika boyunca kalbi duran Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in tedavisi yoğun bakımda devam ederken son sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama geldi. Zeyrek'in kaldığı hastanenin başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, 'İyi bir gelişme de negatif bir gelişme de yok. Hayatta kalma mücadelesi devam ediyor' ifadelerini kullandı.

Manisa’nın Yunusemre ilçesi Keçiliköy Mahallesi Pandora Evleri'ndeki havuzda yaşanan bir sıkıntıdan dolayı makine dairesine giden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'i elektrik çarptı. Zeyrek'in yoğun bakımda tedavisi sürerken, hastaneden de sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

'HAYATTA KALMA MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR"

Zeyrek'in kaldığı hastanenin başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Topçu, 'İyi bir gelişme de negatif bir gelişme de yok. Hayatta kalma mücadelesi devam ediyor. Şu anlık uyandırma düşüncemiz yok. Vücut fonksiyonlarını düzenlemeye çalışıyoruz. Hasar olmasa kalbine ve akciğerlerine destek olmazdı. Buralarda hasar var' ifadelerini kullandı.

