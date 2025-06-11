Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı!

Evinin havuz dairesinde elektrik akımına kapılan ve yoğun bakımda tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 48 yaşında yaşamını yitiren Zeyrek için dün Manisa'da tören düzenlendi. Törenin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda yüzlerce vatandaşın katılımıyla cenaze namazı kılındı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Duygusal anların yaşandığı cenaze töreninde yaşananlar herkesin yüreğini yaktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zeyrek'in tabutunu bizzat mezara indirdi. Gözyaşının bir an olsun dinmediği anlarda Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi duygulandırdı. İkizler babalarının mezarına oyuncak koymak isteyince olaya şahit olanlar gözyaşlarını tutamadı.