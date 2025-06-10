Ferdi Zeyrek'e 'tehdit' iddiasına açıklama!

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde elektrik çarpması sonucu ağır yaralanması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Zeyrek'in ölümünün ardından kendisinin tehdit edildiğine yönelik bazı iddialar sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Ferdi Zeyrek'in tehdit edilmesi suikast iddialarını akıllara getirdi. Konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

"SIR PERDESİ BİR AN EVVEL AÇIKLIĞA KAVUŞTURULSUN"

Zeyrek'in yaşamını yitirmesinin ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya platformu X üzerinden Zeyrek'in tehdit aldığına dair ifadelerini hatırlatarak iddialara ilişkin sır perdesinin bir an evvel açığa çıkması gerektiğini belirten Saral, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Ferdi Zeyrek, aile efradını ve sevenlerini yasa boğarak ahirete irtihal etti, Allah rahmet eylesin. Ancak ardında kendisinin tehdit edildiğini bildiren bir açıklaması olmuştu. Bu sır perdesinin bir an evvel açıklığa kavuşturulması gerekmektedir varsa bir suikast durumu gereken en ağır ceza verilmelidir" ifadelerini kullandı.

https://x.com/oktay_saral/photo