Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu, savcılığa ulaştı.

Rapora göre, olayın meydana geldiği havuzun bakımından sorumlu Yalçın Ö. ile kaçak akım durumunu bildirmediği belirlenen sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu Ahmet S. gözaltına alındı.

Raporda yer alan teknik bulgular doğrultusunda soruşturmanın derinleştirileceği, yeni gözaltı talimatlarının verileceği öğrenildi.

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