FETÖ firarisi eski emniyet müdürü gizlendiği yerde yakalandı

İstanbul
Kırıkkale'de FETÖ üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç emniyet müdürü, gizlendiği yerde kıskıvrak yakalandı.
Kırıkkale'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir çalışma yürüttü.
Çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç emniyet müdürü M.S.D., gizlendiği ikamette yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen meslekten ihraç emniyet müdürü M.S.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.