FETÖ'nün Almanya kalesi sarsıntıda! Şimdi tutuştular...

02 Ocak 2025 14:40 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 14:52

Türkiye’den kaçan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları, Almanya’daki son gelişmeleri büyük bir kaygıyla takip ediyor. Örgüt üyeleri, seçimler sonrasında aşırı sağın güçlenmesinden endişe duyuyor. Özellikle göçmenlere karşı olumsuz yaklaşımların artabileceği düşüncesi, FETÖ mensuplarını oldukça tedirgin etmiş durumda...

Almanya​ Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Başbakan Olaf Scholz​'un parlamentodaki güven oylamasını kaybetmesinin ardından Federal Meclis’i feshederek 23 Şubat 2025'te erken seçim​ yapılacağını açıklamıştı. FETÖ mensuplarında ise seçimler sonrasında aşırı sağın güç kazanması ve göçmenlere yönelik olumsuz yaklaşımların artması ihtimalinden dolayı büyük endişe var.

FETÖ İÇİN EN GÜVENLİ SIĞINAKLARDAN BİRİ...

Almanya, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ve sonrasında FETÖ'nün en güvenli sığınaklarından biri olarak öne çıkıyor. Örgüt, 1990'ların başlarından itibaren Almanya’da kayda değer örgütsel yatırımlar gerçekleştirdi. FETÖ’nün elebaşı Fetullah Gülen’den sonra en etkili isimlerden biri olan ve Avrupa’daki örgüt yapılanmasının sözde lideri Abdullah Aymaz da Almanya’da ikamet ediyor. Aymaz, örgütle ilgili tüm faaliyetlerini Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip olan bu ülkeden yönetiyor.

FETÖ'CÜLERİN DÖRTTE BİRİ ALMANYA'DA YAŞIYOR

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre;Türkiye’den kaçan FETÖ üyelerinin yaklaşık dörtte biri yaşamlarını sürdürmek için Almanya’yı tercih etti. Almanya’nın FETÖ mensuplarına kapılarını açmasının ardında iş gücü ihtiyacının yanı sıra siyasi gerekçeler de yer alıyor. 15 Temmuz’daki başarısız darbe girişiminin planlayıcılarından biri olan Adil Öksüz’ün de Türkiye’den kaçarak son olarak Almanya’da görüldüğü ifade ediliyor.

FETÖ'NÜN ALMANYA KALESİ SARSINTIDA

Almanya’nın Magdeburg kentinde 21 Aralık’ta Noel Pazarı’nda gerçekleşen saldırı, ülkede yaşayan tüm göçmenler için tehlike çanlarının çalmasına neden oldu. Saldırının failinin uzun süredir Almanya’da yaşayan Suudi Arabistan kökenli bir göçmen olması nedeniyle ülke genelinde göçmenlere karşı protestolar başladı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, göçmenlere karşı başlayan bu protestolar en çok FETÖ’cüleri etkiledi. Örgütün yatırım yaptığı Almanya planı bozulmaya başladı. Şubat 2025’te yapılacak seçimlerde aşırı sağın güçlenmesi ile göçmen karşıtlığı yönündeki seçmen baskısının vatandaşlık işlemlerini engellemesinden endişe duyuluyor. Bu nedenle özellikle firari FETÖ’cü asker ve kamu görevlileri vatandaşlık işlemlerini hızlandırma telaşına girdi. FETÖ’cülerin bir diğer endişesi de Suriye’de yaşanan gelişmeler sonrasında Avrupa ülkelerinin Suriyeli göçmenleri ülkelerine geri göndermek için yollar araması oldu. Suriyelilerin ülkelerine gönderilmesi ile sıranın kendilerine gelecek olması telaşı FETÖ’cüleri derinden sarstı.