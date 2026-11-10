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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 15:21
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 15:21

FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına darbe: 3 ilde 6 şüpheli gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasında çalışmalarına devam ettikleri belirlenen 6 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yakalanan 6 şüphelinin tamamı gözaltına alındı.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına darbe: 3 ilde 6 şüpheli gözaltında
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 15:21
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 15:21

tarafından, /PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma gerçekleştirildi.

HABERİN ÖZETİ

FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına darbe: 3 ilde 6 şüpheli gözaltında

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 6 şüphelinin tamamı yakalandı.
Soruşturma, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmalarla yürütüldü.
Örgütün kamu mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
10 Kasım 2026 tarihinde Ankara merkezli 3 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 6 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

ANKARA MERKEZLİ 3 FARKLI İLDE OPERASYON

Yürütülen çalışmalar neticesinde, örgütün kamu mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda 10 Kasım 2026 tarihinde merkezli 3 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ŞÜPHELİLERİN TAMAMI YAKALANDI

Operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 6 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

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#Terörle Mücadele Daire Başkanlığı
#Ankara İl Emniyet Müdürlüğü
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