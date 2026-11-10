FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına darbe: 3 ilde 6 şüpheli gözaltında

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma gerçekleştirildi.
Yürütülen çalışmalar neticesinde, örgütün kamu mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda 10 Kasım 2026 tarihinde Ankara merkezli 3 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 6 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.