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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 09:19
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 09:52

MİT ve Emniyet'ten FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberi: MİT ve Emniyet, FETÖ'ye yönelik ortak bir operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

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Editor
 Baran Aksoy
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MİT ve Emniyet'ten FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 09:19
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 09:52

() ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

HABERİN ÖZETİ

MİT ve Emniyet'ten FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT ve Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Kamu Mahrem Yapılanması'na yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü çalışmaları yürüttü.
Gözaltına alınanlar FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Kamu Mahrem Yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilerdir.
Toplamda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, /PDY üyelerine finansal destek sağlayan ve örgüt adına güncel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

MİT ve Emniyet'ten FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 11 şüpheliden 7'si yakalanarak gözaltına alındı. Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle devam ettiği öğrenildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

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#fetö
#ankara cumhuriyet başsavcılığı
#milli istihbarat teşkilatı
#Ankara İl Emniyet Müdürlüğü
#MİT
#Gündem
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