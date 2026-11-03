MİT ve Emniyet'ten FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

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İstanbul
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyelerine finansal destek sağlayan ve örgüt adına güncel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 11 şüpheliden 7'si yakalanarak gözaltına alındı. Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle devam ettiği öğrenildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.