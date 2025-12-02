Menü Kapat
TGRT Haber
13°
Gündem
Editor
Editor
 | Özge Sönmez

FETÖ'ye ağır darbe! 37 ilde büyük operasyon: 121 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 121 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yakalanan şüphelilerden 58'i tutuklandı, 29'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.12.2025
08:20
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
08:41

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'ye yönelik düzenlenen operasyonların detaylarını duyurdu. Yerlikaya 2 haftadır süren operasyonlar kapsamında 121 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yakalanan şüphelilerden 58'i tutuklandı, 29'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

ASKERİ, ÖĞRENCİ, ADLİYE VE MAHREM YAPILANMALARA OPERASYON

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milli iradeye karşı kurulan tuzakların bozulduğunu ifade etti. Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin bütünlüğüne, Türk milletinin huzuruna kastedenlerle mücadeleye kararlılıkla devam edildiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması, öğrenci yapılanması, adliye mahrem yapılanması ve mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, örgütün kriptolu haberleşme programı kullanıcısı olan, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, sosyal medyada FETÖ'nün propagandasını yapan 121 şüpheli, polislerimiz tarafından yakalandı. 58'i tutuklandı. 29'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarımız koordinesinde; Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa ve Tokat'ta gerçekleştirilen operasyonlarda; haklarından kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanlar da yakalandı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

ETİKETLER
#operasyon
#tutuklama
#fetö
#içişleri bakanlığı
#bylock
#yakalama
#Gündem
