Fetullah Gülen öldü, kavga başladı! Örgütü 'cenaze kaçırılabilir' korkusu sardı

21 Ekim 2024 11:01 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 11:14

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberinin ardından örgüt karıştı. Hain Fetullah Gülen'in nereye gömüleceği, namazı kimin kıldıracağı ve cenazeye kimlerin katılacağı tartışma konusu olurken örgütü 'cenaze kaçırılabilir' korkusu sardı. İşte detaylar...

15 Temmuz’daki başarısız darbe girişiminin arkasındaki isim olan FETÖ lideri Fetullah Gülen, kaldırıldığı hastanede öldüğü öğrenildi. Gülen’in ölümü örgütün üst yönetiminde büyük bir paniğe neden oldu. Örgüt içinde Gülen'in ölüm haberinin açıklanıp açıklanmaması konusunda ciddi tartışmalar yaşandığı öğrenilirken namazı kimin kıldıracağı ve cenazeye kimlerin katılacağı tartışma konusu olurken örgütü 'cenaze kaçırılabilir' korkusu sardı.

ÖRGÜT PARASINI YÖNETMEK İÇİN FETÖ'YÜ KAÇIRMIŞLAR...

Güvenlik kaynaklarının açıklamalarına göre; Fetullah Gülen’in sağlık durumunun ağırlaştığı ve akıl sağlığının yerinde olmadığı biliniyordu. Örgütün önemli isimlerinden “Uzun Cevdet” lakaplı Cevdet Türkyolu'nun, Gülen’e sağlıklı görünmesi için ilaçlar verdiği, örgüt içindeki dağılmayı engellemek adına daha önce çekilen videoları yeniymiş gibi yayınladığı ortaya çıktı. Hatta Türkyolu'nun, Gülen’i kontrol altında tutabilmek ve örgütün parasını yönetebilmek amacıyla onu Pensilvanya’daki çiftlikten kaçırarak damadının evine götürdüğü iddia edildi.

'CENAZE KAÇIRILABİLİR' KAVGASI

Fetullah Gülen’in ölümü, örgüt içindeki güç mücadelesini daha da şiddetlendirdi. Gülen’in nereye gömüleceği, cenaze namazını kimin kıldıracağı ve törene kimlerin katılacağı büyük bir tartışma konusu oldu. Cevdet Türkyolu, cenazenin kontrolünde hızla defnedilmesini isterken, örgütün yaşlı üyeleri Avrupa’dan gelecek kişilerin beklenmesi gerektiğini savunuyordu. Türkyolu'nun cenazeyi kaçıracağına dair söylentiler de örgüt içinde dolaşmaya başladı.

ORMANLIK ALANA DEFNEDİLECEĞİ SÖYLENİYOR

Örgüt içinde birçok kişi, Fetullah Gülen’in tıpkı Said Nursi gibi bir figüre dönüştürülmesini isterken, mezarının yeri konusunda gizlilik sağlanması gerektiği üzerinde duruluyor. Az sayıda kişinin katılacağı bir cenaze namazı ile Gülen’in, Türkyolu’nun damadının evinin arazisindeki ormanlık alana defnedilmesi planlanıyor. Bu şekilde mezarın güvence altına alınacağı düşünülse de Türkyolu’nun cenazeyi kaçırma ihtimali, örgütteki diğer güç odaklarını endişelendiriyor.

CEVDET TÜRKYOLU'NA KARŞI BİR CEPHE VAR

Örgüt içerisindeki ayrışmaların uzun zamandır bilindiği ortaya çıkmıştı. Gülen'in ölümünün ardından liderliğin kime geçeceği ve örgütün mali kaynaklarını kimin yöneteceği konusunda büyük çekişmeler yaşandığı gün yüzüne çıktı. Örgütün elebaşı Gülen'in ölümüyle gücü elinde tutmaya çalışan Cevdet Türkyolu, örgüt içerisindeki yaşlı heyet tarafından istenmiyor. Türkyolu'nun kontrolsüz bir şekilde zenginleşmesi, örgüt içerisinde etkisiz hale getirilmesi için kulis çalışmalarının başlamasına neden oldu.

ÖRGÜTÜN SERVESİ KÖRÜKLEDİ...

Örgütün sahip olduğu servet, üst kademelerde yer alan kişilerin hırsını körüklemiş durumda. Bu kişiler, paranın kontrolünü ele geçirmek için mücadele ediyor. Gülen'in sağlık durumunun kötüleşmesiyle birlikte paranın büyük kısmı, kontrolü Türkyolu'nun eline geçmiş bulunuyor. Türkyolu, bu mali gücü kendi hiziplerini kontrol etmek için kullanıyor. Örgüt içerisinde gücü ele geçirmek isteyen gruplar arasında, suikasta varabilecek derecede şiddetli çatışmaların yaşanması bekleniyor.