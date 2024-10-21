Fetullah Gülen öldü, RTÜK'ten kanallara uyarı geldi: "Kimse öven yayın yapamaz"

21 Ekim 2024 18:21 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 18:27

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrasında bir televizyon kanalında "Mekanı cennet olsun" söylemi sonrası RTÜK'ten açıklama geldi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kanalları uyararak bu konuda taviz verilmeyeceğini bildirdi. Bursada Bugün sunucusunun Gülen'e rahmet dilemesi şaşkınlık oluşturmuştu.

Fetullah Gülen'in ölümü sonrası Bursa'da bir yerel sitenin sunucusunun rahmet dileyen söylemi sonrası RTÜK harekete geçti. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, ölen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e ilişkin övücü söylemlere karşı takipte olacaklarını vurguladı.

"ÜST KURULUMUZUN TAKİBİNDEDİR, KİMSE TERÖRÜ ÖVEN YAYIN YAPAMAZ"

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Millete ihanet etti, vatansız öldü. Milli iradeye kast eden hain FETÖ ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. 15 Temmuz şehitlerimizin ruhu şad olsun. Yetki alanımızda bulunan bazı yayın organlarında FETÖ elebaşı hakkında sergilenen kabul edilemez söylemler, Üst Kurulumuzun takibindedir. Hiçbir yayıncı, terörü ve teröristi öven yayınlar yapamaz."

BURSA'DA YEREL BİR SİTENİN SUNUCUSU RAHMET DİLEDİ

Yerel bir haber sitesinde haber sunan gazeteci Aysın Komitgan'ın Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili sözleri gündeme oturdu. Komitgan, Gülen'in ölümüyle ilgili, “Birkaç kez gündeme gelen, gerçek olmadığını öğrendiğimiz Fetullah Gülen'in ölüm haberi geldi. Kendisi dün vefat etmiş. Yakın kaynaklarından ve yeğeninden ölüm haberi teyit edildi. Ne diyelim. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullanmıştı.

AYSIN KOMİTGAN AÇIKLAMA YAPTI