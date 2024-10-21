Fetullah Gülen öldü, RTÜK'ten kanallara uyarı geldi: "Kimse öven yayın yapamaz"
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrasında bir televizyon kanalında "Mekanı cennet olsun" söylemi sonrası RTÜK'ten açıklama geldi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kanalları uyararak bu konuda taviz verilmeyeceğini bildirdi. Bursada Bugün sunucusunun Gülen'e rahmet dilemesi şaşkınlık oluşturmuştu.
Fetullah Gülen'in ölümü sonrası Bursa'da bir yerel sitenin sunucusunun rahmet dileyen söylemi sonrası RTÜK harekete geçti. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, ölen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e ilişkin övücü söylemlere karşı takipte olacaklarını vurguladı.
"ÜST KURULUMUZUN TAKİBİNDEDİR, KİMSE TERÖRÜ ÖVEN YAYIN YAPAMAZ"
Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Millete ihanet etti, vatansız öldü. Milli iradeye kast eden hain FETÖ ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. 15 Temmuz şehitlerimizin ruhu şad olsun. Yetki alanımızda bulunan bazı yayın organlarında FETÖ elebaşı hakkında sergilenen kabul edilemez söylemler, Üst Kurulumuzun takibindedir. Hiçbir yayıncı, terörü ve teröristi öven yayınlar yapamaz."
BURSA'DA YEREL BİR SİTENİN SUNUCUSU RAHMET DİLEDİ
Yerel bir haber sitesinde haber sunan gazeteci Aysın Komitgan'ın Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili sözleri gündeme oturdu. Komitgan, Gülen'in ölümüyle ilgili, “Birkaç kez gündeme gelen, gerçek olmadığını öğrendiğimiz Fetullah Gülen'in ölüm haberi geldi. Kendisi dün vefat etmiş. Yakın kaynaklarından ve yeğeninden ölüm haberi teyit edildi. Ne diyelim. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullanmıştı.
AYSIN KOMİTGAN AÇIKLAMA YAPTI
Gazeteci Aysın Komitgan da şahsi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Canlı yayın şartları altında söylenen kimi ifadeler, özellikle de toplumsal açıdan bu gibi hassas dönemlerde ne yazık ki farklı yorumlanabiliyor. Duygularımı açıkça ifade etmem gerekirse 40 yıllık gazetecilik kimliğimden bağımsız olarak, ömrünü Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyetin değerlerine sıkı sıkıya bağlı geçirmiş, aynı zamanda CHP üyesi bir Türk vatandaşı olarak ülkemize karşı hain planları olan Fetö elebaşının ölümüne rahmet dilemem asla mümkün değildir. Ne ben ne de ailem, hayatlarının hiçbir döneminde bu tarz tarikatlar ile uzaktan yakından bağ kurmamıştır. Dolayısıyla gerek yakın çevrem, gerekse de mesleki olarak iletişimde olduğum herkes çok iyi bilir ki ülkemize karşı haince planlar yapan bu şahsa karşı, ilk günden bu yana tavrım da duruşum da nettir. Ancak duygularımı canlı yayında tam olarak yansıtamamaktan ötürü böyle bir ifadeyi kullanmış bulundum. Canlı yayında söylenen sözlerin geri dönüşünün olmasından dolayı da maalesef aklıma gelen yüzlerce kelime arasından bunu kullanmış bulundum. Fakat insani duygularla söylenmiş bir cümlenin bu denli çarpıtılması gerçekten üzücü. Bu yüzden farklı bir algıya neden olan bu hatalı sözlerimden dolayı şahsım ve kurumum adına kamuoyundan özür diliyorum” dedi.