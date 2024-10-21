Fetullah Gülen'e ilk kez 'FETÖ' lakabını takan Defne Joy Foster'ın annesi konuştu: Kızım çocuğuna doyamadan öldürüldü

21 Ekim 2024 21:59 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 22:00

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ilk kez 'FETÖ' diyerek seslenen ve 2011 yılında şüpheli şekilde vefat eden oyuncu Defne Joy Foster'ın annesi Hatice Foster, Gülen'in ölümünün ardından konuştu. Anne Foster, "Defne 'FETÖ' lakabını taktığı için benim tahminimce o öldürüldü." dedi.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası akıllara, Şubat 2011 tarihinde vefat eden ve FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e ilk kez FETÖ diyerek seslenen ünlü oyuncu Defne Joy Foster geldi. Bugün hala daha ölümü üzerinde soru işaretleri olan oyuncunun annesi Hatice Foster, hain Gülen'in ölümü sonrası ilk kez konuştu.

Sputnik'ten Mustafa Hoş'a konuşan anne Foster, "Defne, Fethullah Gülen'e FETÖ lakabını taktığı için tahminimce o öldürttü" dedi.

Defne'nin kullandığı astım ilacını kendisinin de kullandığını ifade eden acılı anne, "Defne 'FETÖ' lakabını taktığı için benim tahminimce o öldürttü. Onun kullandığı ilacı ben de kullanıyordum. Ben de astım ilacı kullanıyorum ve her zaman yanımda." dedi.

"DEFNE JOY FOSTER'IN ÖLÜMÜNDE HER ŞEY SÜMEN ALTI EDİLDİ"

Defne Joy Foster'ın rahatsızlandığında Kerem Altan'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramak yerine sokaklara çıkarak doktor aradığını hatırlatan anne Foster, "Kerem Altan sokaklarda doktor aradı. Sokaklarda doktor aramak yerine ambulansı arasaydı belki de kızım ölmezdi. Kerem Altan'ın Allah belasını versin. Bir kere bile bana Altan ailesi bana başsağlığı için telefon açmadı. Bugün ölsem umurumda olmaz. Şu gözüm kapanmadan Allah'ın onlardan intikam almasını istiyorum. Her şey sümen altı edildi." diye konuştu.

FETÖ KONUSU HİÇ AÇILDI MI?

Kızı ile FETÖ mesajı sonrası konuşup konuşmadığı konusuna da cevap veren anne Foster, "Defne ilk 'FETÖ' dedikten sonra benle hiç o konuda konuşmadı. Sıkıntılarını benle paylaşmazdı." diyerek cevap verdi.

"DEFNE EVLADINA DOYAMADI"

Defne'nin ölümü sonrası evladına üzüldüğünü ifade eden Foster, "Beni üzen ne biliyor musunuz? Defne öldüğünde oğlu bir buçuk yaşındaydı. Evladını çok severdi ve her anne çok sever. Defne, evladına doyamadı." ifadelerini kullandı.

DEFNE JOY FOSTER KİMDİR?

2 Eylül 1975 tarihinde Adana İncirlik Hava Üssünde dünyaya gelen ismin annesi Hatice Nayman olurken babası NATO'da subay olan Amerikalı Steve Foster'dır.

İzmir Alsancak Ortaokulunda eğitimini tamamlamasının ardından 1992 senesinde İzmir Fatih Lisesinden mezun oldu.

1996' senesinde Kral TV VJ'i olarak televizyonculuk kariyerine başladı. Dizi oyunculuğu ve televizyon programcılığı yapan isim Sihirli Annem dizisinde Eda karakteri ile adından söz ettirdi.

Kanal 7'de Zula, TRT 1'de Çeyiz Şov programlarının sunuculuğunu üstlendi.

Foster, çalıştığı sette görüntü yönetmeni olan İlker Yasin Solmaz ile 2008 senesinde Assos'ta evlendi. 13 Haziran 2009 yılında Can Kılıç adından oğlu doğdu.