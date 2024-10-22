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Fetullah Gülen'in ölüm nedeni belli oldu! Hastaneden açıklama geldi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
22 Ekim 2024 09:41 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 09:58
Fetullah Gülen&#039;in ölüm nedeni belli oldu! Hastaneden açıklama geldi

ABD'deki St. Luke Hastanesi'nden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili açıklama yapıldı. Birçok sağlık sorunu olan Gülen'in doğal nedenlerle öldüğü belirtildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili, ABD'de tedavi gördüğü St. Luke Hastanesi'nden bir açıklama yapıldı. Birçok sağlık sorunu olan terör örgütü liderinin doğal nedenlerden öldüğü bildirildi.

Fetullah Gülen'in ölüm nedeni nedeni oldu! Hastaneden açıklama geldi - 1. Resim

BİRÇOK KRONİK HASTALIĞI VARDI

Amerika'nın Sesi muhabiri Mehmet Sümer, sosyal medya hesabından Fetullah Gülen'in tedavi gördüğü St. Luke Hastanesi doktorlarından Dr. Douglas Degler'ın, Gülen'in doğal nedenlerle öldüğünü söylediği bir video yayınlandı. FETÖ lideri Gülen’in uzun süredir böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı gibi birçok kronik sağlık sorunu olduğu biliniyordu. Sümer, hastane yönetiminin şu ana kadar tüm sorularını yanıtsız bıraktığını da ifade etti.

KALDIĞI ODA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ!

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in tedavi gördüğü sırada öldüğü Pensilvanya'daki St. Luke's Hastanesinin Monroe kampüsündeki bir hastanesi görüntülendi. FETÖ elebaşı Gülen'in ismi hastanede ölen kişiler arasında bulunurken, Gülen'in ölmeden hemen önce kaldığı 251 numaralı oda fotoğraflandı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ölmeden önce bu odada kaldı - 1. Resim

ODA BOŞALTIP TEMİZLENDİ 

251 numaralı odanın ise bir süre önce boşaltılıp temizlendiği anlaşılırken, hastanedekiler kısa süre öncesine kadar buraya Gülen'e refakat edenleri görmek için bazı kimselerin geldiğini aktardı.

Hastaneye gelen ziyaretçilerin ise morga gitmesine izin verilmiyor ve ziyaretçiler hasta odalarının bulunduğu bölüme yönlendiriliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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