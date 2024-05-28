Filenin Sultanları 13 saat ekonomi sınıfında uçmuştu: Business class'la dönecekler

28 May 2024 14:59 - Güncelleme : 28 May 2024 15:11

Filenin Sultanları ABD'de yapılacak Milletler Ligi için 13 saatlik ABD yolculuğunda ekonomi sınıfında uçmuştu. Takım oyuncuları duruma tepki olarak fotoğraf paylaşıp Türk Hava Yolları'na tepki göstermişti. THY ise yaşananın sorumluluğunun Türkiye Voleybol Federasyonu'na ait olduğuyla ilgili açıklama yapmıştı. Bugün ise TVF açıklama yaparak olayın THY nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.

'ORGANİZE ETMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Yaşanan polemiklerin ardından son açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yolları’nın Milli takımlar ile yüzbinlerce dolarlık sponsorluk anlaşması bulunduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Dolayısıyla böyle bir yaklaşımda olan kurum bunu esirgemeyecektir. Ancak iletişimde çok doğru bir noktada olmamışız maalesef. Bunu çok açıklıkla söyleyebilirim. Dönüşlerini business olarak organize etmeye çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.