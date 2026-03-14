Firari Ertan Danacı yakalandı: Ezgi Apartmanı 35 kişiye mezar olmuştu

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023 depremlerinde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı’na ilişkin davada aranan firari sanık Muğla’da yakalandı. Pastanedeki tadilat sürecini organize ettiği iddia edilen Ertan Danacı, Ortaca ilçesinde düzenlenen operasyonla kaldığı villada gözaltına alındı.

14.03.2026
saat ikonu 23:42
14.03.2026
saat ikonu 23:45

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'na ilişkin davada aranan firari sanık Muğla'da yakalandı.

Ezgi Apartmanı davası kapsamında aranan Ertan Danacı, Ortaca ilçesinde düzenlenen operasyonla kaldığı villada yakalandı.

Danacı'nın Kahramanmaraş'a götürüldüğü öğrenildi.

Firari Ertan Danacı yakalandı: Ezgi Apartmanı 35 kişiye mezar olmuştu

PASTANEDEKİ TADİLATI ORGANİZE ETTİ

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, binada faaliyet gösteren pastanedeki tadilatı organize eden firari sanık Ertan Danacı hakkında 35 kez "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

