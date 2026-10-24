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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 22:16
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 22:16

Fırından aldı, küflü çıktı! Emziren anneye "Almasaydın" tepkisi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir fırından aldığı peynirli ürünlerin küflü olduğunu belirten emziren annenin sosyal medya paylaşımı ekiplere harekete geçirdi. Küflü ürünü iade etmek müşteriye "Almasaydın" cevabını veren işletmeye ceza kesildi.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 22:16
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 22:16

’nın ilçesinde bir fırından satın aldığı peynirli ürünlerin küflü olduğunu fark eden 23 yaşındaki B.K. yaşadığı mağduriyet üzerine sosyal medyadan paylaşım yaptı.

21 Ekim 2026 tarihinde saat 21.00 sıralarında Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde bir fırından peynirli ürün satın alan B.K., ürünlerin küflü olduğunu fark etti. Emziren anne olduğunu belirten B.K., yaşadığı durumun kendisi ve bebeğinin sağlığı açısından endişe gösterdiğini ifade etti.

Fırından aldı, küflü çıktı! Emziren anneye "Almasaydın" tepkisi

"HESABINI KİM VERECEKTİ"

Satın aldığı ürünleri iade etmek isteyen B.K., yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda almak istediğini ancak görüntü çekmesinin engellendiğini öne sürdü. İşletmede daha önce de bayat veya küflü ürünlerle ilgili benzer sorunlar yaşadığını belirten B.K., reyondaki ürünlerin ne zamandır satışta olduğunu sorduğunu anlattı.
B.K., işletme çalışanlarının ürünlerin günlük çıkarıldığını söylediğini, kendisine ise "Almasaydın o zaman" şeklinde karşılık verildiğini ileri sürdü.

Fırından aldı, küflü çıktı! Emziren anneye "Almasaydın" tepkisi

DENETİM YAPILDI CEZA KESİLDİ

B.K.’nin üzerinden yaptığı ihbarın ardından Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri, 22 Ekim 2026 tarihinde söz konusu işletmede resmî kontrol gerçekleştirdi.
Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sosyal medya üzerinden yapılan bir ihbarda, ilimiz Mudanya ilçesinde faaliyet gösteren bir fırında satışa sunulan bir ürünle ilgili uygunsuzluk bildirimi alınmıştır.
İhbar üzerine Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekiplerince, söz konusu işletmede 22.10.2026 tarihinde resmî kontrol gerçekleştirilmiştir.
Gerçekleştirilen kontrol sonucunda tespit edilen eksiklikler nedeniyle işletme hakkında idari yaptırım süreci başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Fırından aldı, küflü çıktı! Emziren anneye "Almasaydın" tepkisi

EMZİREN ANNE TEPKİSİNİ DİLE GETİRDİ

Emziren anne olduğunu vurgulayan B.K., "Bebeğime bir şey olsaydı hesabını kim verecekti?" diyerek yaşadığı endişeyi dile getirdi ve gıda güvenliği konusunda denetimlerin artırılmasını istedi.
Gerçekleştirilen denetimin ardından işletme hakkında idari işlem başlatılırken, 52 bin 800 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

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#Mudanya İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğü
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