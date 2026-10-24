İzmir'in Ödemiş ilçesinde jandarma ekipleri gıda deposuna baskın yaptı. Kaçak olarak gıda depolandığı tespit edilen depoda kimyasalla beyazlatılan 3 ton incire el kondu. Ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirlendi.

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HABERİN ÖZETİ Lavaboyu beyazlatan kimyasalı incirlere kullanırken yakalandılar! İnsan sağlığıyla oynadılar İzmir'in Ödemiş ilçesinde jandarma ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda, kimyasal maddelerle beyazlatılarak tüketime hazır hale getirilen 3 ton incir ele geçirildi. Operasyonda kimyasal maddelerle beyazlatılmış 3 ton incir ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirlendi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin hidrojen peroksit ve alüminyum phosphide gibi kimyasal maddeler kullandığı tespit edildi. Şüpheli hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAÇAK GIDA DEPOSUNA BASKIN

Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen çalışmalar kapsamında Kaymakçı Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak gıda depolandığı bilgisine ulaştı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptığı kontrolde insan sağlığını tehlikeye atacak maddeleri tespit etti.

LAVABO AÇICI GİBİ KİMYASAL MADDELER BULUNDU

Depoda yapılan aramada, hidrojen peroksit yani lavabo açıcı ve alüminyum phosphide gibi kimyasal maddeler kullanılarak beyazlatılmış incir belirlendi. Piyasaya sürülmek istenen toplam 3 bin kilogram tüketilmesi uygun olmayan gıdaya el konuldu.



ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Operasyonun ardından depodaki ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirlendi. Sağlıksız şartlarda üretilen ve halk sağlığını tehdit eden gıdaları piyasaya sürmeye hazırlanan bir şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa Muhalefet suçundan gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.