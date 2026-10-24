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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 19:06
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 19:25

Lavaboyu beyazlatan kimyasalı incirlere kullanırken yakalandılar! İnsan sağlığıyla oynadılar

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir gıda deposuna düzenlenen operasyonda insan sağlığıyla adeta oyun oynayan görüntülere sahne oldu. 3 ton incirin lavabo açmaya yarayan kimyasallarla beyazlatılarak piyasaya sürmeye hazırlanıldığı tespit edildi.

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Editor
 Banu İriç
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Lavaboyu beyazlatan kimyasalı incirlere kullanırken yakalandılar! İnsan sağlığıyla oynadılar
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 19:06
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 19:25

'in ilçesinde ekipleri gıda deposuna baskın yaptı. Kaçak olarak gıda depolandığı tespit edilen depoda kimyasalla beyazlatılan 3 ton incire el kondu. Ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirlendi.

HABERİN ÖZETİ

Lavaboyu beyazlatan kimyasalı incirlere kullanırken yakalandılar! İnsan sağlığıyla oynadılar

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde jandarma ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda, kimyasal maddelerle beyazlatılarak tüketime hazır hale getirilen 3 ton incir ele geçirildi.
Operasyonda kimyasal maddelerle beyazlatılmış 3 ton incir ele geçirildi.
Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirlendi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelinin hidrojen peroksit ve alüminyum phosphide gibi kimyasal maddeler kullandığı tespit edildi.
Şüpheli hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı.
Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Lavaboyu beyazlatan kimyasalı incirlere kullanırken yakalandılar! İnsan sağlığıyla oynadılar

KAÇAK GIDA DEPOSUNA BASKIN

Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen çalışmalar kapsamında Kaymakçı Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak gıda depolandığı bilgisine ulaştı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptığı kontrolde insan sağlığını tehlikeye atacak maddeleri tespit etti. 

LAVABO AÇICI GİBİ KİMYASAL MADDELER BULUNDU

Depoda yapılan aramada, hidrojen peroksit yani lavabo açıcı ve alüminyum phosphide gibi kimyasal maddeler kullanılarak beyazlatılmış incir belirlendi. Piyasaya sürülmek istenen toplam 3 bin kilogram tüketilmesi uygun olmayan gıdaya el konuldu.
 

Lavaboyu beyazlatan kimyasalı incirlere kullanırken yakalandılar! İnsan sağlığıyla oynadılar

ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Operasyonun ardından depodaki ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirlendi. Sağlıksız şartlarda üretilen ve halk sağlığını tehdit eden gıdaları piyasaya sürmeye hazırlanan bir şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa Muhalefet suçundan gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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ETİKETLER
#izmir
#jandarma
#İncir
#ödemiş
#Kaymakçı Mahallesi
#Gündem
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