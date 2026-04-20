Gündem
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Fıtık diye gitti, kanser olduğunu öğrendi: 4,5 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu

Eskişehir’de kasık fıtığı şikâyeti ile hastaneye başvuran 67 yaşındaki Yahya Adıgüzel’in kalın bağırsağında kanserli doku tespit edildi. Hasta sadece sayılı hastanelerde yapılan kapalı ameliyat ile 4 buçuk saatlik operasyon ile sağlığına kavuştu.

GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 10:43
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 10:47

Fıtık şikayetiyle doktora giden ve kanser olduğu tespit edilen hastayı uyguladığı tedavi ile sağlığına kavuşturan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. İsmail Zengin, kanserli alanın 4 buçuk saatlik kapalı ameliyat ile temizlendiğini kaydetti.

Fıtık diye gitti, kanser olduğunu öğrendi: 4,5 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. İsmail Zengin, fıtık şikayetiyle başvuran ve kalın bağırsak kanseri teşhisi konulan Yahya Adıgüzel'i, 4 buçuk saat süren kapalı ameliyatla sağlığına kavuşturdu.
Yahya Adıgüzel, fıtık şikayetiyle doktora başvurduğunda kalın bağırsak kanseri teşhisi konuldu.
Dr. İsmail Zengin, hastanın kanserli alanını 4 buçuk saatlik kapalı ameliyatla temizledi.
Bu tür kapalı ameliyatlar, gelişmiş imkanlara sahip sayılı hastanelerde yapılabiliyor ve açık ameliyata göre daha riskli olsa da deneyimle sorunsuz tamamlandı.
Ameliyat sonrası Yahya Adıgüzel kendini daha sağlıklı hissettiğini ve kemoterapi tedavisine başladığını belirtti.
Dr. Zengin, kapalı cerrahinin hastanın daha hızlı iyileşmesini ve daha konforlu bir yaşam sürmesini sağladığını vurguladı.
Fıtık diye gitti, kanser olduğunu öğrendi: 4,5 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu

“BEN FITIĞIMI GÖSTERMEK İÇİN GELDİM. O ARADA TESPİT YAPILDI”

Yapılan müdahale sonrasında kendini daha sağlıklı hissettiğini söyleyen Yahya Adıgüzel "Ben fıtığımı göstermek için geldim. O arada tespit yapıldı, ona göre ameliyata girdim. Şimdi daha iyiyim, operasyon öncesi de iyiydim, sadece hastalığımın ne olduğunu bilmiyordum. Şimdi ayılma durumunda biraz sıkıntı oluyor ama belli bir süre kaldıktan sonra yukarıya servise çıktım, ondan sonra düzeldim sağ olsunlar. Valla büyük bir dertten kurtardı İsmail Hocam. Kemoterapi tedavim de başladı, ilk kürümü aldım, ayın 29'unda ikinciye gireceğim. Hastanemiz çok iyi, doktorlarımız da iyi, çalışanlarımız, ekip komple iyi, hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim." İfadelerini kullandı.

Fıtık diye gitti, kanser olduğunu öğrendi: 4,5 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu

“AMELİYAT SAYILI HASTANELERDE YAPILABİLİYOR”

Yapılan başarılı ameliyat hakkında bilgi veren Dr. İsmail Zengin, ameliyatın gelişmiş ve bazı imkânlara sahip sayılı hastanelerde yapılabildiğini kaydetti. Kapalı ameliyatın açık ameliyata göre daha riskli olduğunu belirten Dr. İsmail Zengin yeterli tecrübeyle operasyonu rahat bir şekilde sorunsuz tamamladıklarını belirterek şunları söyledi:

"Hastamız bize kasık fıtığı şikâyetiyle başvurdu. Bize gelen bütün hastalarımıza kasık fıtığı veya başka bir şikâyetle de gelse, genel taramalarını yaparak başka ek bir patoloji var mı diye bakıyoruz. Hastamızda da yaptığımız incelemede kalın bağırsağında bir kanser gördük, sağ kalın bağırsağında.

Kalın bağırsak kanserleri açık ve kapalı yöntemlerle yapılabilmektedir ve hastamızdaki sağ kalın bağırsak, sağ taraftaki kanser; dünyada da dâhil, ülkemizde ve dünyada sadece gelişmiş merkezlerde laparoskopik olarak yapılabilmekte. Çok zor bir cerrahi işlemdir ve hayati riski yüksek olduğu için genellikle açık yapılması tercih edilir. Ancak bu konuda tecrübemiz ve deneyimimiz yeterli düzeyde olması nedeniyle hastamıza kapalı, laparoskopik cerrahi yöntemiyle ameliyatını başarılı bir şekilde tamamlayarak taburcu ettik ve hastamızın onkolojik süreci başladı. Yaklaşık 4 buçuk saat süren ameliyatımızı birkaç tane delikle tamamlamış olduk. Tümörü de yaklaşık 3 santimlik bir kesiyle tamamen vücuttan dışarıya almış olduk. Hastamız şu an gayet sağlıklı; hastamızı 7 gün yatırdıktan sonra taburcu ettik."

"HİÇ AMELİYAT OLMAMIŞ GİBİ BİR HAYAT YAŞAMAKTADIR"

Dr. İsmail Zengin, Şehir Hastanesi'nin bölge hastanesi olarak gerek yanık merkezi ve gerekse genel cerrahi alanında gelişmiş bir merkez olduğunu anlatarak, "Sağlık Müdürümüz Yaşar Hocamız, aynı zamanda Başhekimimiz Alper Hocamız da bize bu konuda çok destekleri olmaktadır. Aynı zamanda Klinik Şefimiz Murat hocamız ve Cem hocamız da bu konuda bizi desteklemektedir ve deneyim ve tecrübemize destek oldukları için biz de bu ameliyatları burada yapabiliyoruz. Yahya bey ilk hastamız değil, Yahya beyden önce de çok hastamızı yaptık ve sağlıklı bir şekilde taburcu ettik; hepsi de sağlığına kavuştu. Açık cerrahiye nazaran kapalı cerrahi daha hızlı iyileşmekte ve hasta yaşamı boyunca daha konforlu olmaktadır; hiç ameliyat olmamış gibi bir hayat yaşamaktadır, kendisi de zaten burada beyan edecektir" dedi.

